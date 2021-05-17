Michelle Andrade и Кирилл Макашов стали ведущими сезона «Орел&Решка. Земляне»

Новые ведущие – популярная певица из Боливии и блогер из Днепра, обновленная концепция. Новый канал покажет неожиданный сезон тревел-шоу «Орел&Решка», в котором особое внимание уделят не машинам и отелям, а людям. Готовьтесь: вас ждут крутые приключения в реальном мире!

За десять лет своего существования тревел-шоу «Орел&Решка» показало зрителям практически всю планету — популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне, премьеру которого Новый канал покажет 5 июня, путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название — «Земляне».

Ведущие — певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов, который ведет Instagram-аккаунт со смешными видео для изучения английского языка — будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы – грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» покажут страны под совершенно новым углом.

— Зрители так полюбили Michelle Andrade в сезоне «10 лет», что просто не оставили нам шанса! Так же, как и поклонники днепровского блогера Кирилла Макашова, которые буквально атаковали наш Instagram-аккаунт с с просьбами сделать его ведущим, — рассказала генеральный продюсер тревел-шоу «Орел&Решка» Елена Синельникова.

Опыт съемки в «Орле&Решке» у Michelle Andrade уже есть — она открывала праздничный сезон «10 лет» в родной Боливии. Но быть ведущей одного выпуска — совсем не то же самое, что отснять весь сезон.

— Уверена, что каждый, независимо от своей профессии, хотел бы почувствовать, что такое – быть ведущим «Орел&Решка». Мне выпала такая возможность, и после одного выпуска в сезоне «10 лет» я влюбилась в проект и в талантливейшую команду, которая его создает, — призналась девушка. — Конечно, в реальности все гораздо сложнее, чем это выглядит на экране – возникает много непредсказуемых ситуаций, неожиданных встреч, локаций, персонажей… Но я всегда мечтала общаться с людьми со всего мира, узнавать их истории – и сейчас такими интересными и невероятными встречами наполнен каждый мой день! А я наполнена вдохновением и жаждой приключений! Всегда непросто приходить на место кого-то, нам с Кириллом повезло – мы запатентовали за собой новый сезон! И он точно впечатлит каждого зрителя, потому что это сезон о людях, о Человеке.

А вот блогер Кирилл Макашов впервые стал ведущим тревел-шоу, причем сразу же прошел курс молодого бойца на съемках в экзотических странах.

— Я очень рад, что стал ведущим «Орла&Решки»! Спасибо моим подписчикам и Елене Синельниковой, которая прислушалась к ним и взяла меня в тревел-шоу. Хотя первые съемки были очень жесткими — я пил кровь и жил в трущебах, — сказал новоиспеченный ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Мы очень круто сработались с Michelle Andrade, у нас уже есть общие шутки, которыми мы можем по-доброму подтрунивать друг друга. Благодаря этому в общих планах в кадре мы смотримся очень органично.

Премьера сезона «Земляне» состоится в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале. А первые кадры приключений нового сезона вы можете увидеть прямо сейчас — они вошли в видео на украиноязычную версию песни Michelle Andrade – Échale.

Справка:

Michelle Andrade — украинская певица боливийского происхождения, работает на лейбле MOZGI Entertainment. Среди самых популярных песен — Amor, «Хватит свистеть», Hasta la Vista. Ее первый украиноязычный сингл «Не знаю» стал одним из самых ротируемых хитов в 2020 году.

Кирилл Макашов — днепровский блогер. Его блог посвящен изучению английского языка при помощи смешных видеороликов. По образованию парень — хореограф.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» по субботам в 10:00 на Новом канале!