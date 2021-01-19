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Ведущий «Орла&Решки» снялся в боевике в Уганде

Ведущий Орла&Решки снялся в боевике в Уганде

Он познакомился и поработал с главным режиссером этого жанра в Африке

Если вы думаете, что путешествия легендарного проекта «Орел&Решка» (Новый канал) заключаются в том, чтобы только посетить памятные локации страны, посмотреть на жизнь местных и попробовать необычные блюда, то нет. Во время поездки в африканскую страну Уганду ведущий тревела Антон Зайцев снялся в настоящем короткометражном фильме. Создателем ленты был Исаак Намбвана – главный режиссер боевиков в Африке.

– Исаак Намбвана – это африканский Квентин Тарантино, – говорит ведущий. – Его сценариями грезит Warner Bros. Студия Marvel умирает от зависти, глядя на эти спецэффекты. Агенты Universal мечтают тоже поработать с этими актерами.

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Ведущий Орла&Решки снялся в боевике в Уганде

Конечно, это все шутки Антона Зайцева. На самом деле, попав на киностудию, сначала не понимаешь, что это уже она. Это простой заброшенный двор, где полно хлама и грязи. Но, оказывается, все только добавляет антуража. Для съемок боевиков – то что надо. Кстати, называется киностудия, которая находится в трущобах столицы Уганды Кампале, – Wakaliwood.

– На такой киностудии под открытым небом есть все, что нужно для съемок, – говорит ведущий. – Модель вертолета реальных размеров. Реквизиторская с целым арсеналом оружия. И даже целая стена звезд, где каждый, кто снялся в фильме режиссера, записывает свое имя.

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Ведущий Орла&Решки снялся в боевике в Уганде

И еще интересный факт. Антон Зайцев не единственный ведущий «Орла&Решки», который засветился в картине Исаака Намбваны. Во время съемок тревела в 2017 году главную роль в боевике режиссера исполнила Леся Никитюк. Шедевр назвали «Сумасшедшая Леся».

Вы, конечно, можете подумать, что все это несерьезно. Но люди, которые там работают, настолько увлечены своей профессией, что начинаешь верить в это кинопроизводство на 100%. Кстати, это не бесплатное удовольствие. За съемки в короткометражном боевике со своим участием Антон Зайцев заплатил 150 долларов. Ну, и имя свое увековечил на «стене славы» Wakaliwood. Как же без этого?

Результат работы киностудии – фильм «Спасти рядового Зайцева» – смотрите в полном выпуске «Орел&Решка. Чудеса света» из Уганды на сайте Нового канала. А свежие путешествия ведущих включайте каждую субботу в 10:00 в эфире телеканала.

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