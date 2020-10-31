Ведуча «Орла&Решки» провела ніч у хатинці на курячих ніжках

Юлія Коваль помандрувала сільськими місцевостями Чорногорії

Чорногорія – це не лише кришталево чиста вода, комфортні пляжі та розкішні готелі. Ведучі шоу «Орел&Решка. Дівчата» (Новий канал) Юлія Коваль та Настя Івлєєва показали всю красу курорту. Як виявилося, у країні є красиві гори, кам’яні міста-фортеці та порти, які збудували багато століть тому. А ще можна навідатися у маленькі містечка та на повну відчути місцевий колорит Чорногорії. Як це і зробила ведуча Юлія Коваль. Щоправда, без пригод не обійшлося!

– Мені довелося ночувати у хатинці на курячих ніжках, – каже дівчина. – Так, зовні будівля була схожа на помешкання з усім нам відомої казки (усміхається). Всередині знаходилося ліжко, ковдри та багато подушок. Треба було відчинити двері й відразу лягти. Звісно, це не п’ятизірковий готель, але й не хостел. Адже спала я на двоспальному матраці в екологічному будиночку.

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Дівчина зізнається, що хатинка була доволі затишна.

– Головне, що там не смерділо пилом, – розповідає Юля. – Хата стояла в горах, тому я насолоджувалася свіжим повітрям. Єдиний мінус – вранці моє тіло було закам’янілим. Довелося поволі вилазити та розминати усі кінцівки.

Попри тисняву та усі незручності, дівчина відпочинком задоволена. Каже, що такі колоритні місцини її приваблюють.

Не пропустіть новий випуск «Орел&Решка. Дівчата», який покажуть 7 листопада о 10:00 на Новому каналі