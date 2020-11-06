Ведучий «Орла&Решки» піднявся на гору Олімп

Легендарне тревел-шоу «Орел&Решка», яке виходить на Новому каналі, побувало в Греції

Попри те, що багато європейських кордонів зараз закриті через карантин, команда культового українського тревел-шоу «Орел&Решка», яке зараз показує Новий канал, дісталася Греції. Ведучі показали глядачам чудеса світу, що знаходяться у цій країні. Одним з таких стала славнозвісна гора Олімп, на яку піднявся Антон Зайцев.

– Від Салоніків до верхівки Олімпу приблизно 100 км. Для туриста з рюкзаком є два варіанти доїхати: автобус та потяг. Дешевшим та швидшим буде другий варіант, – ділиться ведучий «Орла&Решки».

Ведуча «Орла&Решки» провела ніч у хатинці на курячих ніжках

Останнім поселенням, яке ви зустрінете на шляху до Олімпу, буде невеличке місто Літохоро. Звідти до верхівки гори залишається 25 кілометрів, перші 18 з яких можна проїхати, а далі – тільки пішки. Щоб легше було підніматися, туристам радять взувати зручне трекінгове взуття, брати палиці і, головне, настрій та сили. По дорозі, за 900 метрів до верхівки Олімпу, є спеціальне місце, де зручно переночувати. Такий хостел не дуже дорого коштує, а ще там можна придбати шолом для безпечного підкорення основної цілі маршруту.

– Що вище ти підіймаєшся, то крутішим стає схил, – розповідає ведучий. – А ще – дедалі менше дерев і більше каміння. По ньому дуже складно йти, адже зісковзує нога, каміння котиться донизу, і стає не лише важко, а й страшно. Також що вище до верхівки, то холодніше.

Чим закінчилося підкорення Антоном Зайцевим однієї з 52-ох вершин Олімпу, та куди ще вирушила команда «Орла&Решки»? Дивіться завтра, 7 листопада, о 10:00 на Новому каналі!