«Боялся наступить на человеческую кость»: ведущий «Орла&Решки» побывал в местах жертвоприношения цивилизации майя

Команда легендарного украинского тревел-шоу, которое отныне показывает Новый канал, путешествовала по Мексике и даже купалась в священных водах сенотов

На полуострове Юкатан (Центральная Америка) почти нет рек. И единственным источником пресной воды для древней цивилизации майя были сеноты. Это природные колодцы или небольшие озера, большинство из которых расположено в пещерах. Для «знакомства» с ними ведущий «Орла&Решка» выбрал самый таинственный и один из наиболее доступных – «Лос-Геррерос».

– Сенот «Лос-Геррерос» состоит из четырех подземных колодцев, – объясняет Антон Зайцев, ведущий «Орла&Решки. Чудеса света» – проекта, который отныне каждую субботу показывает Новый канал. – Для племени майя он был святыней, поскольку они верили, что там живут духи джунглей, ветра и воды.

Рекомендации «Орла&Решка»: что посмотреть в Скопье?

Ведущий даже искупался в сеноте, однако тот факт, что это было также место жертвоприношения богам, немного смутил его.

– У сенотов немного сомнительная репутация, – рассказал он. – Говорят, что майя сбрасывали туда жертв, которых приносили в дар духам. Не знаю, правда ли это. Но археологи неоднократно находили в сенотах кувшины с сокровищами и человеческие кости. Поэтому я боялся наступить на одну из них.

Ведущий «Орла&Решки» показал, как живут наркоторговцы

В пещерах, где находятся сеноты, потомки майя до сих пор проводят ритуалы. Но сейчас это больше развлечение для туристов.

– Это посвящение, чтобы духи пещеры приняли чужака, – поделился ведущий «Орла&Решка. Чудеса света», который испытал все на себе. – Для начала тебя кормят несколькими какао-бобами. Затем дают выпить какао на воде. Согласно их верованиям, с каждым глотком энергия человека очищается, и духи сенота становятся более благосклонны к нему. Стоит заметить, что соединение с духами – единственный ритуал, в котором никого не приносят в жертву и не пускают кровь.

Что еще узнали ведущие «Орла&Решки. Чудеса света» на родине майя? Смотрите уже завтра, 24 октября, в 10:00 на Новом канале!