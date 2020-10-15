Ведущий «Орла&Решки» показал, как живут наркоторговцы

Легендарное украинское тревел-шоу, которое отныне выходит на Новом канале, побывало в столице самого опасного штата Мексики

О Чиваве большинство знают из слов зажигательной песни, но это еще и столица мексиканского штата. К тому же, самого опасного. Только за прошлый год там произошло 35,5 тысячи убийств. А все потому, что в Чиваве живут самые влиятельные наркоторговцы страны и мира, таким образом они выясняют отношения и устанавливают свой авторитет.

– Через Чиваву ежегодно проходит три миллиарда наркодолларов. Почти столько же зарабатывают Netflix или Facebook, – рассказывает ведущий «Орел&Решка. Чудеса света» Антон Зайцев. – Но в штате все молча терпят. Потому что наркокартели обеспечивают зарплатой учителей, которые учат их детей, врачей, которые их лечат, адвокатов, которые защищают, и архитекторов, которые строят им дома.

Ведущая «Орла и Решки» показала самый дорогой особняк Турции

Команда «Орла&Решки» побывала в самом богатом районе Чивавы и увидела роскошные виллы местных наркоторговцев.

– Если увидите двойной 12-метровый забор с колючей проволокой, а за ним – виллу, не сомневайтесь, там живет наркоторговец, – объясняет Антон Зайцев. – Обычно они обитают в районе Аркадас, который неофициально называют Наркадасом. Другие, обычные мексиканцы, живут в лачугах и получают зарплату в пять долларов в день.

«Орел и Решка» стало первым тревел-шоу, которое побывало в Айя-Софии как мечети

Чивава – нетуристический город, и гулять там иностранцам-одиночкам рекомендуют только в центре. В противном случае можно стать жертвой частых разборок наркоторговцев.

Как закончилось путешествие Антона Зайцева в Чиваву? И какое оно – главное украшение Мексики? Смотрите уже завтра, 17 октября, в 10:00 в «Орле&Решке» на Новом канале!