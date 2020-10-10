«Орел и Решка» стало первым тревел-шоу, которое побывало в Айя-Софии как мечети

Ведущий легендарного украинского тревел-проекта Антон Зайцев рассказал, что изменилось в соборе после такого решения турецких властей

Собор Святой Софии – одна из самых выдающихся достопримечательностей, построенных еще во времена Византийской империи. Ежегодно его посещали по несколько миллионов туристов. Но как будет сейчас – непонятно. В июле этого года турецкие власти вернули собору прежний статус мечети. И такое решение многие называют скандальным.

– Во времена Византийской империи собор Святой Софии в Стамбуле был главной святыней православного мира, – объясняет Антон Зайцев, ведущий тревел-шоу «Орел и Решка». – Но турки-османы, захватив Константинополь (нынешний Стамбул – прим.ред.), превратили собор в мечеть Айя-София – достроили минареты, закрасили христианские символы. Лишь через несколько сотен лет мечеть превратили в музей, и все фрески восстановили. А турецкие власти в этом году снова вернула все обратно.

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В июле впервые за более чем 80 лет в соборе провели намаз (молитва мусульман – прим.ред.), и сейчас делают это по пять раз в день.

«Орел и Решка» стало первым тревел-шоу, которое попало внутрь Айя-Софии после такого решения турецких властей. Которое, по словам ведущего Антона Зайцева, повлекло немало изменений.

– Зайдя в святыню, сразу замечаешь, что закрыли все византийские иконы-мозаики, – рассказывает ведущий «Орла и Решки», которое отныне показывает Новый канал. – Это сделали для того, чтобы не травмировать чувства мусульман. Ведь в исламе запрещены изображения людей и животных. Закрыли также фрески на куполе и византийские орнаменты на полу, постелив огромный ковер. А еще при входе отныне всем без исключения нужно разуваться, как это принято в мечетях. Изменились также правила посещений достопримечательности туристами – это можно сделать только в перерыве между намазами. По всей территории храма разрешено ходить только мужчинам, женщинам – в определенном месте.

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Из приятных изменений – бесплатный вход. Раньше за посещение Айя-Софии-музея приходилось отдать 15 долларов, сейчас же нужно только дождаться окончания намаза. Однако даже это новшество не может затмить волну возмущения в мире, объясняет ведущий «Орел и Решка. Чудеса света».

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