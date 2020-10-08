Ведущая «Орла и Решки» показала самый дорогой особняк Турции

Его стоимость составляет 150 миллионов долларов

Путешествиями в Турцию никого не удивишь. Уже давно многие украинцы предпочитают там отдыхать. Тем более в этом году, когда страна стала одной из немногих, которые в период пандемии открыли свои границы для туристов.

Ведущая «Орла и Решки» побывала в турецкой Антарктиде

Отправилась в Турцию и команда легендарного украинского шоу «Орел и Решка». Как всегда, они нашли места, до сих пор неизвестные большому количеству туристов.

– Во все времена самые богатые и знаменитые люди селились у берегов Босфора, – рассказывает ведущая «Орел и Решка. Чудеса света» Василиса Хвостова. – И недвижимость там – одна из самых дорогих в мире. Хотя по своей архитектуре это хитроумно построенные невысокие домики с множеством окон и, разумеется, видом на пролив.

Ведущий «Орла и Решки» нашел Ноев ковчег

Созерцая имения, команда тревел-шоу наткнулась и на самый дорогой дом в Турции.

– Его за 150 миллионов долларов купил для своей жены шейх Катара, – рассказывает ведущая «Орел и Решка. Чудеса света», которое теперь выходит на Новом канале. – И он самый дорогой в Турции. Хотя, если честно, вокруг были и более красивые дома. Потому что у этого и стены ободраны, и крыша непонятно из чего. Трудно поверить, что он стоит таких денег.

Куда еще отправилась команда «Орла и Решки» и что увидела? Смотрите уже завтра, 10 октября, в 10:00 на Новом канале!