Ведущая «Орла и Решки» побывала в турецкой Антарктиде

Василиса Хвостова, ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Чудеса света», посетила турецкие термальные источники Памуккале

Одним из самых посещаемых туристами мест в Турции является Памуккале. Это термальные источники, расположенные в 250 км от Анталии.

– Визуально создается впечатление, что попал в Антарктиду, – делится впечатлениями ведущая «Орел и Решка. Чудеса света». – А все благодаря горячим источникам, богатым кальцием, которые образовали известняковые скалистые террасы.

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Однако, отправляясь туда, советует Василиса Хвостова, нужно быть готовым к огромному количеству туристов из разных стран. Они приносят в бюджет страны немалые деньги, но в то же время уничтожают памятник.

– Сюда приезжает около 2,5 миллионов туристов, которые ежегодно отдают за входные билеты до 35 миллионов долларов, – рассказывает ведущая «Орел и Решка. Чудеса света», которое отныне показывает Новый канал. – Это суперпопулярное место. Но люди разрушают его. Отели, которые находятся рядом, выкачивают оттуда целебную воду для своих SPA и бассейнов. Это приводит к тому, что множество источников начали пересыхать.

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Стоимость входного билета обойдется вам около 12-ти долларов. И если приезжаете туда летом, говорит Василиса Хвостова, будьте готовы к тому, что температура термальных источников достигает 40 градусов.

Куда еще отправятся ведущие «Орла и решки» в Турции? Смотрите сегодня, 3 октября, в 10:00 и 11:00 на Новом канале. Не пропустите сразу два новых выпуска!