«Орел и Решка» сделает соперницами лучших подруг

Команда легендарного украинского тревел-шоу рассказала о новом «Девчачьем сезоне»

Уже с 26 сентября зрители Нового канала будут просыпаться вместе с «Орлом и Решкой» – каждую субботу в 10:00 утра в эфир будут выходить выпуски из двух новых сезонов – «Чудеса света» и «Девчачий сезон». Последний станет неожиданностью, поскольку заставит бороться за золотую карточку двух лучших подруг.

– Особенность «Девчачьего сезона» не в том, что ведущими станут две девушки. Такое у нас уже было с Лесей Никитюк и Региной Тодоренко, – говорит продюсер Ольга Малашенко. – Его изюминка в том, что Настя Ивлеева и Юля Коваль – лучшие подруги, и дружат они уже много лет.

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В сравнении с Настей, Юля пока не слишком опытная путешественница. Ее прошлые странствия с «Орлом и Решкой» прервала пандемия, поэтому сейчас она готова наверстать упущенное.

– Юля еще не избалована дорогими люксами и не знакома до конца с жизнью бюджетного туриста, – с улыбкой рассказывает продюсер «Орел и Решка. Девчачий сезон» Ольга Малашенко. – Но она готова врываться на все сто процентов, и будет всеми силами завоевывать любовь зрителя. Другое дело, сможет ли девушка выдержать такую конкурентку, как Настя Ивлеева? (улыбается).

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А вообще, объясняет продюсер проекта, главная особенность «Девчачьего сезона» в том, что его съемки пришлись на период пандемии. Поэтому они расскажут о тех местах, которые сегодня реально доступны украинцам.

– Понятно, что нам не удалось посетить все те места, которые мы могли бы посетить, – говорит Ольга Малашенко. – Отменились фестивали и другие ивенты, которые проводятся из года в год. Не восстановили свою работу также многие другие локации. К примеру, в одной стране вместо того, чтобы пять минут подниматься на фуникулере, нам пришлось два часа идти пешком в гору. Также свою работу ограничили и гостиницы. Однажды мы испачкали свой драгоценный рюкзак (улыбается). А химчистка, как оказалось, из-за карантина работала только в определении дни. Поэтому нам пришлось самим его стирать, самым сушить фенами. Вот такие бытовые «приключения».

Не пропустите премьеру сразу двух новых сезонов «Орла и Решки» – «Чудеса света» и «Девчачий сезон». Уже 26 сентября в 10:00 на Новом канале!