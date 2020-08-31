Легендарне українське тревел-шоу «Орел і Решка» тепер – на Новому каналі!

Прем’єра відразу двох сезонів проекту намічена на 26 вересня

Про правила шоу «Орел і Решка» не знають лише немовлята. Прожити вікенд на 100 доларів або отримати безлімітний золоту картку? Вирішує орел чи решка на підкинутій монетці. За дев’ять років свого існування шоу заслужило звання легендарного. І вже восени цей відомий кожному проект буде виходити на Новому каналі!

– Пригоди і подорожі – цінності, близькі нашій аудиторії – прокоментувала генеральний директор Нового каналу Ольга Задорожна. – Не перший рік в ефірі виходить «Le Маршрутка», де Леся Нікітюк проводить тревел-дослідження областей України. «Заробітчани» трансформувалися в азартно-пригодницьке реаліті «У кого більше?», в якому ведучі шукають неймовірні роботи в Азії та Африці на спір. І, звісно, абсолютно логічною стала поява у нас відомого в усьому світі українського тревел-шоу «Орел і Решка».

Новий канал підхопив два сезони проекту на моменті зйомок. Частину випусків, наприклад, у Македонії та Туреччині, вже відзняли.

У день прем’єри, 26 вересня, глядачі побачать відразу два випуски з двох нових сезонів – «Орел і Решка. Чудеса світу» та «Орел і Решка. Дівчачий сезон». А в наступні тижні в ефірі випуски з кожного сезону будуть чергуватися.

– Для «Орел і Решка. Чудеса світу» це буде вже третій сезон, але ведучим Антону Зайцеву і Василісі Хвостовій ще є чим здивувати, – інтригує генеральний продюсер «Орла і Решки» Олена Синельникова. – Вони розкриють чудеса Туреччини, Хорватії, Мексики, Домінікани та інших країн, посткарантинного відкриття яких всі дуже чекають. Побувають в одному з головних Insta-місць у світі – Каппадокії, підкорять величну гору Арарат, поплавають у колодязях племен Майя, дізнаються все про загадковий Мідний каньйон і оцінять райські пляжі Домінікани.

А ось «Дівчачий сезон» глядачі побачать вперше. Ведучих Настю Івлєєву і Юлю Коваль чекають неймовірні пригоди!

– Наші подружки вирушають підкорювати гори в Албанії і фантастичне море у Чорногорії, – каже Олена Синельникова. – Познайомляться з пам’ятками Сербії і вперше за всі сезони «Орла і Решки» відвідають Македонію! Дівчата будуть ніжитися на райських пляжах Мальдів і досліджувати дику природу на сафарі в Танзанії.

Нові випуски «Орла і Решки» обіцяють бути не просто цікавими, а дуже цікавими! І, головне, розкажуть глядачам Нового каналу про країни, доступні для відвідування під час пандемії.