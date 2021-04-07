Смотрите по субботам в 10:00 на Новом канале приключение новой звездной пары в новом невероятном городе!

Кажется, только вчера Алан и Жанна Бадоева снимались в первом выпуске «Орла & Решка» в Барселоне, и вот прошло целых десять лет! Создатели тревел-проекта решили отпраздновать эту дату по-особенному ... и пригласили на роль ведущих звезд. Десять выпусков, десять пар известных артистов, десять интересных и ярких направлений - все это в эфире Нового канала.