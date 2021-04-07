Video: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у Йорданії! Анонс 6 випуску тревел-шоу «Орел & Решка. 10 років» на Новому каналі

Дивися онлайн АНОНС 6 випуску тревел-реаліті Орел і решка. 10 років. Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у Йорданії!
Новий канал / Орел і Решка. Новий сезон / Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у Йорданії! Анонс 6 випуску тревел-шоу «Орел & Решка. 10 років» на Новому каналі
07 квітня

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у Йорданії! Анонс 6 випуску тревел-шоу «Орел & Решка. 10 років» на Новому каналі

Дивіться по суботах о 10:00 на Новому каналі пригоди нової зіркової пари в новому неймовірному місті!

Здається, лише вчора Алан і Жанна Бадоєви знімалися у першому випуску «Орла&Решки» в Барселоні, і ось минуло аж десять років! Творці тревел-проекту вирішили відсвяткувати цю дату по-особливому… і запросили на роль ведучих зірок. Десять випусків, десять пар відомих артистів, десять цікавих і яскравих напрямків – все це в ефірі Нового каналу.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес у Йорданії! Анонс 6 випуску тревел-шоу «Орел & Решка. 10 років» на Новому каналі
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