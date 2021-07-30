Неизведанная Португалия: топ-5 мест, где редко бывают туристы

Все еще ищете, где провести отпуск? Предлагаем побывать в стране на краю мира — Португалии, которая как раз открылась для туристов

С 26 июля Португалия открыла границы для украинцев — теперь каждый желающий может попасть туда с отрицательным ПЦР-тестом. Эта страна богата достопримечательностями и красивыми местами, но мы предлагаем обратить внимание на не самые популярные среди туристов маршруты, которые «сдали» Иван Дорн и Александр Гудков — ведущие одного из выпусков тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывал Новый канал.

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Место №1: смотровая площадка в Назаре

Городок Назаре идеально подходит для бюджетного викенда — тут ни вокзала, ни аэропорта. Только мини-автостанция. Он маленький — не понадобится ни такси, ни автобус, можно ходить пешком.

— Назаре — самая настоящая неизведанная Португалия. Могу поспорить, мало кто из туристов здесь бывал, а зря. Тут такая красота прямо на берегу океана! — отметил Иван Дорн. — Маленькие узенькие улочки, невысокие дома, компактные автомобили — все как будто в уменьшенном масштабе. Есть даже своя мини-арена для кориды!

Самый лучший обзор Назаре — с площадки в районе Ситио.

— Назаре — это двухэтажная деревушка. На первом этаже находится новая часть города, а наверху — старая. Район на горе называется Ситио, — рассказал Александр Гудков. — На нее можно подняться на фуникулере за 2,5 евро или пешком. Там, в самом центре Португалии, находится лучшая обзорная площадка. Считай, что это португальский пупок!

Место №2: старый маяк в Назаре

Назаре — городок, в который ежегодно съезжаются серфингисты со всего мира. А все потому, что здесь одни из самых больших волн.

— Цена за вход на местный маяк символическая — 1 евро, — отметил один из ведущих праздничного сезона тревел-шоу на Новом канале Александр Гудков. — В Назаре под водой находится огромный каньон, по которому вода идет как по трубе и выплескивается, как с трамплина. Именно поэтому в Назаре — самые высокие волны в мире. Размер волн порой превышает 30 метров в высоту! Лично я от такой мощи бежал бы, куда глаза глядят — даже стоять на маяке было страшно. Но здесь появилось целое движение big wave serfing.

Место №3: дворец предпоследнего короля Португалии

Португальский дворец Буссако был построен предпоследним королем страны Карлушем I Мучеником. А сейчас из него сделали пятизвездочный отель.

— Здесь останавливаются монархи, президенты, кинозвезды, писатели и прочая знать. Дворец построен в стиле мануэлино — это когда свалили в кучу готику, ренессанс, мавританский стиль и добавили восточную нотку, — поделился впечатлениями Иван Дорн. — Я раньше видел такое только в музеях — расписные стены, аутентичные, сохранившиеся с тех времен стулья… И спал я на той же кровати, на которой спал португальский принц!

Место №4: португальский Хогвартс

Коимбра — первая столица Португалии. Здесь находится старейший университет Португалии, он входит в пятерку самых старых университетов Европы. Жизнь этого маленького города строится вокруг университета. Именно здесь учатся студенты, с которых Джоан Роулинг скопировала образы учеников Хогвартса. Они каждый день ходят в черных мантиях и соблюдают странные традиции.

Место №5: священный город Фатима

Фатиму называют городом, в котором можно замолить абсолютно все грехи — его считают священным. Здесь творились настоящие чудеса. Говорят, сто лет назад к трем местным пастушкам явилась сама Дева Мария. Она передавала детям пророчества, которые потом сбывались. В честь этого чуда в городе построили базилику и площадь для молитв, на которой может поместиться 200 тысяч человек.

Если в Каннах существует своя знаменитая красная дорожка, то в Фатиме есть своя белая дорожка. Правда, по ней ходят не звезды, а грешники. Чтобы замолить свой грех, нужно пройти весь путь по дорожке на коленях.

Еще там есть анатомический восковый театр — какая часть тела болит, ту и надо сжечь на лечебном огне. Тут есть восковые ноги, руки, голова, даже внутренние органы — кишечник, печенка, легкие и даже грудь! Части тела сжигают в огромном святилище — к нему люди несут свечи. Кто маленькие, кто побольше, а кто — вообще двухметровые.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!