Смотри прямо сейчас легендарное тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 1 выпуск от 13.02.2021 на сайте Нового канала. Позитив и Мишель Андраде отправятся в Санта-Крус – самый большой город Боливии. Алексею достанется безлимитная карта, поэтому он отправится в самый дорогой отель в окрестностях города. Позитиву удастся пожить в кратере потухшего вулкана, посетить ранчо с ягуарами и поплавать у подножия водопада. Мишель Андраде отправится в поселение меннонитов – христиан, которые отказались от благ цивилизации, а также посетит свой родной город Кочабамба, где покажет свою боливийскую семью! Все это смотри прямо сейчас в тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 1 выпуск от 13.02.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Девчата