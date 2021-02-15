Живут в условиях ХІХ века: Michelle Andrade побывала дома у меннонитов 

Ведущая первого выпуска тревел-проекта «Орел&Решка. Новый сезон» на Новом канале поехала в гости к представителям старинной религиозной общины

Благодаря проекту «Орел&Решка. Новый сезон», который показывает Новый канал, певица Michelle Andrade впервые за три года побывала на родине — она посетила солнечную Боливию. Там девушка не только повидалась с родными, но и сходила в гости к меннонитам — последователям старинной общины.

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Родилось это течение в Нидерландах, но там их сразу невзлюбили. Поэтому меннониты бежали из страны и искали себе укрытие в разных уголках мира. Кстати, меннониты живут и в Украине — в Запорожской и Херсонской областях. Именно они когда-то основали в Донецкой области поселок Нью-Йорк (сейчас — Новгородское), которому хотят вернуть историческое название.

— К меннонитам не организовывают туры — они не любят туристов и всех, кто не принадлежит к их общине, — объяснила Michelle Andrade. — Первое, что бросается в глаза — одежда. Она старинная. Ни тебе футболок, ни худи, ни регланов. Женщины носят одинаковые прапрапрабабушкины платья. А мужчины всех возрастов ходят в одинаковых ковбойских рубашках и комбинезонах. Это строгий дресс-код общины. Они не покупают одежду — каждая женщина-меннонит обязана сшить одежду для всех членов семьи.

Меннониты настолько закрыты от внешнего мира, что даже живя в Боливии, не говорят по-испански. Их язык — немецкий.

— Жизнь меннонитов полна странных правил и абсурдных табу. Например, у них запрещена контрацепция — поэтому в каждой семье столько детей, сколько Богу угодно, может быть 15 или даже 19, — рассказала ведущая реалити «Орел&Решка. Новый сезон» на Новом канале. — Им нельзя пользоваться электричеством, ночью меннониты включают газовые лампы. Они не смотрят телевизор, не слушают радио, не читают книги — только Библию.

Меннониты никогда в жизни не притрагивались к телефону и компьютеру — считают их дьявольскими соблазнами. А еще у них считается грехом забивание головы лишними знаниями, особенно, если ты женщина — они умеют только читать и писать. Более того, под запрет у меннонитов попали водопровод и канализация! Чтобы помыться, они тянут шланг от колодца, а все туалеты — уличные. За нарушение правил здесь наказывают по всей строгости: отлучают от церкви и изгоняют из общины. Для них такой исход хуже конца света.

— Мужчины работают на поле, на ферме либо на стройке. Женщины воспитывают детей, шьют одежду, готовят еду. По воскресеньям все ходят в церковь — это главное событие в их жизнях, — делится Michelle Andrade. — Меннониты не участвуют в политике и не служат в армии. Главные — девять священников и епископ, которые выбираются пожизненно. На первый взгляд такая жизнь может показаться легкой и беззаботной… но вырваться из этих условий ХІХ века с кучей запретов невозможно. Да и зачем? Большинство из них не приспособлены к жизни в современном мире.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» по субботам в 10:00, на Новом канале!

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