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Michelle Andrade пела на улице, чтобы заработать на еду

Michelle Andrade пела на улице, чтобы заработать на еду

Певица стала ведущей первого выпуска «Орел&Решка. Новый сезон» на Новом канале и отправилась в родную Боливию

В начале года певица Michelle Andrade осуществила сразу две своих мечты: стала ведущей первого выпуска «Орел&Решка». Новый сезон» на Новом канале и впервые за долгое время слетала в родную Боливию. Упустить возможность отправиться в Кочабамбу к своей семье девушка не могла, правда, для этого ей пришлось потратить почти половину своего бюджета — безлимитная золотая карта досталась ее соведущему, музыканту Алексею Завгороднему (Позитив).

Выход из ситуации певица нашла быстро — чтобы заработать на еду и хостел, она пела на улице и собирала деньги у прохожих.

Michelle Andrade пела на улице, чтобы заработать на еду

— Для меня вызовом было петь на улице свою песню, чтобы оплатить себе хостел и еду. Я волновалась, не знала, как на это отреагируют местные, тем более, выбрала не очень удачное расположение – кругом было много продавцов, — призналась Michelle Andrade Новому каналу. — Но люди в Боливии очень открытые, и они меня поддержали!

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Местным жителям настолько понравились харизма девушки, которая исполняла свои песни, что в конце концов ей дали рупор — так голосом девушки могла наслаждаться вся центральная площадь города Санта-Крус.

Какие еще приключения ждали Michelle Andrade в Боливии, и что увидел Позитив с золотой картой, увидите совсем скоро. Смотрите всей семьей премьеру тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!

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