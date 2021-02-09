В эфире Нового канала 13 февраля выходит первый выпуск «Орел&Решка. Новый сезон». И в честь старта сезона Новый канал подготовил новость, о которой много лет мечтали все зрители тревел-шоу! Теперь выиграть ту самую фирменную бутылку, на которую ведут охоту туристы в разных уголках мира, можно просто сидя на диване.

Чтобы принять участие в игре «Найди бутылку Орла&Решки сидя на диване», нужно включить Новый канал 13 февраля в 10:00, внимательно посмотреть первый выпуск «Орла&Решки. Новый сезон» и посчитать бутылки, которые будут появляться на экране телевизора на протяжение эфира тревел-шоу. Обязательно сделать селфи на фоне экрана, где будет видна хоть одна бутылка «Орла&Решки». А затем цифру с суммарным количеством бутылок и фото отправить в чат-бот Нового канала, который будет работать в мессенджерах Telegram и Viber.

Ответы и фото принимаются до 11:00 следующего дня. А результат с именем победителя мы объявим в социальных сетях Нового канала в понедельник, 15 февраля, до 11:00.

Video: Найди фирменную бутылку «Орла&Решки», сидя на диване ! Теперь выиграть ту самую фирменную бутылку, на которую ведут охоту туристы в разных уголках мира, можно просто сидя на диване.

Так что смотрите любимое тревел-шоу внимательно, присылайте ваши фото и цифры в чат-боты Нового канала, и, возможно, именно вы станете обладателем той самой бутылки из «Орла&Решки», не выходя из дома!

Небольшие подсказки, которые помогут выиграть фирменную бутылку «Орла&Решки», ищите в социальных сетях Нового канала уже совсем скоро!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПОД УСЛОВНЫМ НАЗВАНИЕМ «НАЙДИ БУТЫЛКУ ОРЛА&РЕШКИ СИДЯ НА ДИВАНЕ»

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