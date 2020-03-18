Чем заняться во время карантина? Топ-5 идей от KHAYAT

Во время всеукраинского карантина инициативу #залишайсявдома поддерживают абсолютно все. Исключением не стали и звезды украинского шоу-бизнеса. Так, певец KHAYAT тоже на время карантина остается дома и пытается с пользой провести свободное время, которого так мало у артистов.

Специально для читателей сайта Нового канала KHAYAT поделился своими топ-5 идеями, чем заняться на карантине:

1. Начни заниматься спортом дома. Отмазки типа «нет времени» уже не работают. Многие теперь экономят время на дорогу до работы и обратно, ведь работают дома. Сейчас есть достаточно времени, чтобы заняться своим телом в домашних условиях и начать подготовку к лету.

2. Посмотри крутые фильмы и сериалы. Вот на это мне всегда не хватает времени. Среди фильмов очень советую «Паразитов» и «Джокера», а среди сериалов – «Первые ласточки». Это крутая украинская работа, которая бесспорно достойна внимания.

3. Прокачай мозг. Есть возможность отдохнуть за качественной литературой, или же, например, начать изучать иностранный язык. Многие курсы сейчас доступны бесплатно в режиме онлайн. Не трать время за гаджетами и в соцсетях. Мы все это делали и вне карантина. Используй время для саморазвития.

4. Проводи больше времени со своими родными. Заботься о своих близких, особенно о старшем поколении. Ведь бабушки и дедушки больше находятся в зоне риска, не забывай об этом.

5. Измени что-то в своей жизни. Давно хотела сделать перестановку в квартире? Пожалуста! Новая прическа, другой стиль одежды. Позволь себе пойти на эксперименты, которые обычно запрещала.

Сам KHAYAT заявил, что во время карантина времени зря не теряет и активно работает над новыми песнями. Поэтому с нетерпением ждем классные хиты. Береги себя и окружающих – # залишайсявдома!

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