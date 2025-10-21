У Полтаві відкрився третій центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ: подробиці

У Полтаві розпочав роботу центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ – для військових, ветеранів та членів їхніх родин. Це вже третій осередок всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для підтримки психічного здоров’я тих, хто зазнав психологічних травм через російську агресію проти України.

Щороку в полтавському центрі ПОВЕРНЕННЯ зможуть отримувати якісну психологічну допомогу понад 4 000 захисників і захисниць України та членів їхніх родин.

Cейчас смотрят

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Так, коштом проєкту на базі одного з провідних медичних закладів Полтави створено затишний, сучасний і безбар’єрний простір, де військові, ветерани та їхні близькі можуть отримати комплексну психологічну допомогу.

– Ментальне здоров’я в умовах війни – це питання національної стійкості. Військові, ветерани та їхні родини щодня стикаються з випробуваннями, які потребують не лише мужності, а й системної психологічної підтримки. У межах проєкту ПОВЕРНЕННЯ ми створюємо центри, де допомога базується на дієвих підходах і співпраці фахівців різних спеціальностей. Велике значення має і наш освітній компонент – завдяки ньому всі члени мультидисциплінарних команд постійно підвищують кваліфікацію, проходять супервізію та обмінюються досвідом. Усе це дає змогу надавати послуги нашим захисникам, захисницям і їхнім родинам на найвищому рівні, — Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

Полтавський центр ПОВЕРНЕННЯ повністю відповідає вимогам інклюзивності: тут широкі дверні отвори, відсутні пороги, підлога з медичного антиковзкого лінолеуму, а санвузли пристосовані для людей на кріслах колісних. У центрах ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ створено простір психологічної інклюзивності, де кожен може звернутися по допомогу без страху осуду чи стигми. Атмосфера довіри та повага до приватності відвідувачів є невід’ємною частиною роботи фахівців мережі.

У центрі є все необхідне для комфортного прийому відвідувачів і роботи фахівців: зручна рецепція із зоною очікування, кабінети для індивідуальної, сімейної та психіатричної допомоги, простора кімната для групової терапії, палата денного стаціонару з інклюзивним санвузлом, маніпуляційний кабінет, а також приміщення для персоналу й зберігання інвентарю.

Центр оснащено всім необхідним для якісної роботи: комп’ютерною технікою, мультимедійним проєктором та екраном, системою психологічного розвантаження Shiftwave System (США), арттерапевтичними матеріалами, настільними психологічними іграми, метафоричними картами, килимками для йоги, іншими інструментами. Для фахівців передано також добірку професійних видань із психології, психіатрії та психотерапії.

У полтавському центрі ПОВЕРНЕННЯ з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби – кейс-менеджери, соціальні працівники, фахівці із супроводу ветеранів. Такий підхід забезпечує комплексну підтримку – від первинного консультування до довготривалої терапії та соціальної адаптації.

– Для нас важливо, щоб люди, які звертаються по допомогу, відчували довіру й безпеку з перших хвилин. Ми працюємо з різними станами – від гострого стресу до посттравматичних розладів – і щоразу переконуємося: відновлення можливе. Це процес, який вимагає терпіння, підтримки та віри в себе. Головне, щоб людина не залишалася наодинці зі своїм болем. Коли поруч є команда, яка не просто лікує, а й чує, навіть найтяжчі переживання поступово перетворюються на досвід, який можна прожити і відпустити, – Юлія Рахматова, завідувачка полтавського центру ПОВЕРНЕННЯ.

Фахівці центру практикують дієві підходи, серед яких когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-терапія, травмоорієнтована терапія, техніки стабілізації, саморегуляції, групова терапія та кризове консультування. Особлива увага приділяється створенню безпечного середовища, емпатійному ставленню й поступовому відновленню психічної стійкості пацієнтів.

Центри ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ надають безоплатну допомогу військовим, ветеранам та членам їхніх родин. На першому етапі проєкту ПОВЕРНЕННЯ передбачено відкриття 20−25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку вони зможуть забезпечувати фахову допомогу понад 100 тисячам воїнів і членів їхніх родин.