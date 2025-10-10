Новый каналНовости

У Києві та ще 9 областях ввели аварійні відключення світла: подробиці

Екстрені відключення світла в деяких регіонах України 10 жовтня

Внаслідок масованого російського обстрілу в ніч на п’тницю, 10 жовтня, у Києві та ще дев’яти областях ввели аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Укренерго».

Йдеться про Київську, Донецьку, Дніпропетровську, Черкаську, Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську та Одеську області.

– Для стабілізації ситуації в енергосистемі — у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, – повідомили енергетики.

Відключення світла у Києві

У Києві без світла частово залишились мешканці лівобережної та правобережної частини міста. Через відсутність електро- та водопостачання в частині Києва школи та садочки працюють у режимі Пунктів незламності. Про це інформує Київська міська державна адміністрація. В них є генератори, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги. Адреси можна знайти за посиланням, або на сайті районних державних адміністрацій.

При цьому навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності – діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження – лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня). Також у закладах організували чергові класи/групи. Але батьків просять за можливості залишити дітей вдома.

У Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що наразі в області знеструмлено близько 28 тисяч родин Броварського та Бориспільського районів.

– Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно, – розповів мер Києва Віталій Кличко.

Суми та область: графіки відключення світла

У Сумській області сьогодні будуть діяти графіки аварійних відключень світла.

Чернігів та область: графіки відключення світла

У Чернігові та області протягом дня будуть діяти графіки погодинних відключень. За даними «Чернігівобленерго», якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень.

Харківська область: графіки відключення світла

Сьогодні також запроваджено аварійні відключення світла у Харківській області. Зокрема, у Ізюмській та Балаклійській МВА.

Полтава та область : графіки відключення світла

За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Станом на 08:45, без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені графіки аварійних відключень.

Загалом, по всій країні постраждало понад 20 людей, у Запоріжжі загинула дитина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вночі росія для удару по об’єктах критичної інфраструктури використала понад 450 дронів і понад 30 ракет. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Фото ДСНС

