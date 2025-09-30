Ваня Кухарчук рассказал о Stadium Family: какие отношения властвуют в коллективе

Резидент Stadium Night, которого увидите вместе с Фимой Константиновским, Настей Ткаченко и другими комиками с 9 октября в 20:00 на Новом канале, также описал отношения в коллективе

С первых минут выпусков Stadium Night на Новом канале станет ясно: здесь бурлит энергия, а на сцене царит командный дух! Скетчи, юмор и музыкальные выступления участников – это глоток свежего воздуха и еженедельное напоминание о том, что стоит жить жизнь, в которой есть место для радости. Резиденты Stadium Night, в частности Фима Константиновский, Анастасия Ткаченко, Андрей Рыбак, работают бок о бок на сцене вечернего шоу, которое Новый канал покажет уже 9 октября в 20:00. А начинали со съемок для YouTube-канала Stadium Family, где продолжают создавать и придумывать новые форматы. Иван Кухарчук, которого также увидите среди актеров Stadium Night на Новом канале, вспомнил старт проекта, соединившего дружбу и юмор.

– После полномасштабного вторжения прошло около пяти месяцев, и мне позвонил Илья Бортуаль – креативный продюсер Stadium Family. Сказал, что вместе с командой хочет запускать разные форматы в просторы YouTube, и предложил приехать на пробы. Там были сооснователи – Илья вместе с Вовой Мартынцом (по совместительству актером Stadium Night, – прим. ред.) Мы отсняли пилотную версию «Розряду», а уже через неделю мне позвонили и сказали, что на следующий день будем готовить четыре передачи. И так начали вместе работать над проектом, – вспоминает Иван на YouTube-канале «Розмова». – Stadium Family поднял меня из той пыли. Как говорится: «Умыли, накормили, накрасили – и в кадр!» (улыбается). И так YouTube-проект пошел в люди. А потом начал слышать на улице: «О, я его где-то видела».

Сейчас коллектив выпускает множество проектов, с некоторыми даже ездит в концертные туры по стране.

– В частности, со Stadium Night – юмористическим шоу, которое будет выходить на Новом канале. Это мой любимый формат кроме «Розряду», – рассказывает резидент. – В Stadium Night раскрывается и музыкальное альтер эго. Хотя я умею играть на ударных, эту роль забрал Вова Мартынец. Поэтому меня поставили на бас-гитару. Как раз у меня кум Олег тоже умеет играть, вот и помог вспомнить.

Команда Stadium Night чувствует на себе истину «Один в поле не воин» каждый раз во время совместной работы. Именно атмосфера доверия и дружбы стала фундаментом, на котором рождается что-то действительно стоящее.

– У нас нет такого, что мы, резиденты шоу, рядом на сцене стоим и говорим, а за кулисами даже словом не перекинемся. Stadium Night внешне соответствует происходящему в коллективе. И на съемках очень топовая и кайфовая атмосфера. Это уже как семья! – говорит Кухарчук.

Включайте Stadium Night 9 октября в 20:00 на Новом канале и смотрите скетчи с участием Фимы Константиновского, Анастасии Ткаченко, Ивана Кухарчука, Андрея Рыбака и других резидентов!