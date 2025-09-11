Stadium Night возвращается в эфир Нового канала: чем будут удивлять зрителей

Stadium Night возвращается в эфир Нового канала! Осенью украинцы увидят проект, который уже успел собрать десятки аншлагов в городах Украины. Современные шутки, смелые скетчи, музыкальные выступления гарантируют хорошее настроение после просмотра!

Stadium Night на Новом канале

Каждый выпуск Stadium Night – это пространство, где можно отложить ежедневные заботы, отпустить напряжение и посмеяться от души. И неудивительно, ведь за юмор здесь отвечают Фима Константиновский, Настя Ткаченко, Иван Кухарчук, Владимир Мартынец и другие талантливые комики. Так что давайте ближе знакомиться с проектом.

Что такое Stadium Night?

Все шутки шоу – это свежий взгляд на знакомые каждому зрителю жизненные ситуации. То, что происходит на сцене и что вы увидите в новых выпусках – не просто юмористический концерт, а большое шоу от первой до последней минуты.

– Идея создания проекта жила в нашем коллективе уже давно. Поскольку творческая Family постоянно пополнялась талантливыми комиками, всегда было желание создать отдельный формат, в котором все могли бы участвовать одновременно.

И над чем смеяться?

– В осеннем сезоне мы стремимся расширить палитру юмора. Это будут не только классические номера, но и пародии, острые шутки, семейные скетчи, немного абсурда и, конечно, много живой музыки. Не хочу раскрывать все секреты. Но могу точно сказать: зритель получит большую порцию хорошего настроения. В выпусках на Новом вы увидите героя «Холостяка», самые знаменитые усы Украины и много неожиданных сюрпризов, – интригует Бортуаль.

Над материалом для концертов Stadium Night работает небольшая, но талантливая команда авторов – все они бывшие участники разных юмористических коллективов. Профессиональные и креативные, они вкладывают много сил и времени в создание сценария всего концерта, лучшее из которого увидите совсем скоро на Новом.

– Поздравляю всех нас с приближением премьеры Stadium Night на Новом канале! Выпуски, которые вы увидите осенью, будут еще более современными, актуальными и проработанными. Мы сделали работу над ошибками и готовы смешить зрителей Нового снова! – говорит звезда проектов Нового и по совместительству ведущий и актер Stadium Night Фима Константиновский. – В наших скетчах будут шутки, которые нравятся лично нам. Это не всегда может быть по душе зрителю, правда (улыбается). Но, мне кажется, важно, чтобы тем, кто выступает на сцене, нравилось, что они делают и показывают. Будет еще больше музыки, смеха и драйва! Я приглашаю всех к экранам. Мы с командой действительно очень много работали, чтобы выпуски на Новом стали круче.

А кого мы увидим?

Юмористический проект объединил самых талантливых комиков страны, которые уже давно творят вместе – Фиму Константиновского, Настю Ткаченко, Ваню Кухарчука, Вову Мартынца, Диму Зелинского, Андрея Рыбака, Сашу Степаненко, Вику Навольневу. Именно они резиденты Stadium Night, а некоторые из них создали Stadium-бэнд.

– С самого начала мы хотели отличаться от других юмористических шоу. И, по-моему, это правильное стремление для любого нового проекта, – отмечает Илья Бортуаль. – Во время поисков того, что могло бы стать нашей «изюминкой», появилась идея исполнять все музыкальные номера вживую. Позже выяснилось, что многие актеры умеют играть на музыкальных инструментах. Да, уровень был в основном любительский, но благодаря многочисленным репетициям, а для некоторых еще и дополнительным занятиям с преподавателями, все зазвучало. В результате музыкальные репетиции стали для участников одной из любимых частей подготовки к концерту. Именно так и родился наш бэнд.

Дождитесь премьерных выпусков Stadium Night уже этой осенью на Новом канале!