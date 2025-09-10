Шахеды в Польше 10 сентября: что известно о ночной русской атаке дронов

В ночь на 10 сентября российские ударные дроны «шахед» пересекли границу Украины, затем их зафиксировали в воздушном пространстве Польши. По меньшей мере, восемь враждебных БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша. Об этом сообщили ВСУ.

После первой ночи украинские военные сообщили о запуске нескольких новых групп российских дронов. Впоследствии стало известно, что «шахеды» покинули воздушное пространство Украины и направлялись в сторону польского города Замосць. Город расположен примерно в 60 км от границы. Следует отметить, что этот населенный пункт имеет стратегическое значение как важный транспортный и логистический узел.

В Польше подтвердили нарушение своего воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши. Также из-за российских дронов остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы, Жешува, Люблина, отмечая, что причиной решения является «незапланированная военная активность для обеспечения национальной безопасности».

Польше впервые пришлось сбивать русские дроны на своей территории. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

– Продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями воздушного пространства Польши. Военные применили оружие против целей. Я на постоянной связи с президентом и министром обороны. Я получил непосредственный отчет от оперативного командующего, – сообщил премьер.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон назвал актом войны нарушение воздушного пространства Польши русскими дронами типа «Шахед». Об этом пишет «Европейская правда», со ссылкой на его соцсеть Х.

– Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их скорую реакцию на продолжающуюся непровоцированную агрессию военного преступника путина против свободных и продуктивных наций, – написал он.

Конгрессмен призвал президента Дональд Трампа «ответить обязательными санкциями, обанкротившими российскую военную машину, и вооружить Украину оружием, способным нанести удар по россии».

Фото – Х, відкриті джерела, Getty Images