Велюровые юбки, рюкзак с Королем Львом и старые кеды: звезды Нового канала – о подготовке к школе

Звезды Нового канала поделились воспоминаниями о школе и 1 сентября: подробности

В преддверии нового учебного года Фима Константиновский, Виталина Біблив и Владимир Дантес поделились воспоминаниями о 1 сентября

Фима Константиновский, Виталина Библив и Владимир Дантес рассказали свои воспоминания о 1 сентября

Первый звонок звенит, дети в школу бегут! Ну, может быть, не все, но большинство точно. Звезды Нового канала рассказывают, что с нетерпением ждали начала учебного года и обожали период подготовки к нему. Ведущие проектов и актриса сериалов, премьеры которых состоятся в эфире телеканала уже этой осенью, поделились эксклюзивными воспоминаниями о школе и празднике 1 сентября.

Фима Константиновский, ведущий шоу «Поле», капитан команды в «Хто знає?»

– Я ходил на уроки с рюкзаком с Королем Львом, который красиво переливался. Его подарили родители. И такой был один-единственный на всю школу! Тогда еще не ценил, но когда сейчас смотрю фото тех времен, думаю: «Блин, я был модный». Еще у меня был дневник с Андреем Шевченко, когда он играл за Милан. Это даже не обсуждается! – улыбается Фима. – Хотя бывало и такое, что вырывал листы из дневника с плохими оценками или исправлял корректором. К слову, я не любил школу. Хотя у меня был очень веселый класс. И есть те, с кем мы до сих пор общаемся.

Виталина Библив, актриса сериалов «Будиночок на щастя» и «Сім’я по неділях»

– 25 мая, после последнего звонка, нас отвозили к бабушке в деревню. Забирали 30 августа, 31 августа отмывали перед школой, все покупали или подшивали. И 1 сентября красивые дети шли в школу, – вспоминает Виталина. – Я любила этот день! Для меня 1 сентября было как переход на новый этап новой игры. Конечно, нравилось это чувство: увидеть одноклассников, похвастаться, кто где был, сколько «вавок» получил. Это святое (улыбается). 1 сентября было праздником! На меня надевали огромные банты, белые колготки и школьную форму, от которой постоянно чесалась. В 9 классе в моду вошли плиссированные велюровые юбки. Был велюр дорогой, на котором не собиралась пыль, а был дешевый. Кто-то приходил в дорогом, и девочка была «топ» на линейке. А некоторые, пока доходили от дома до линейки, собрали все репейники. Поэтому сразу было видно, что ты не из богатой семьи. Из канцтоваров в моем детстве не было ничего яркого. Тогда у всех были одинаковые пеналы, ручки, карандаши. Уже когда я стала взрослой, появился ажиотаж и роскошь всего канцтоварного рая. Поэтому я до сих пор, в свои 44, компенсирую отсутствие всех школьных принадлежностей и покупаю себе яркие ручки, точилки, карандаши, тетради. Они мне и не нужны, просто лежат дома. И мне от этого очень классно.

Владимир Дантес, ведущий проекта «Хто зверху?» и капитан команды в шоу «Хто знає?»

– Я обожал школу! В последние дни августа мы шли на рынок закупаться всем необходимым. В Харькове есть такая книжная балка, где разные канцтовары и учебники. Там все по более выгодной цене: тетради, карандаши, цветная бумага, – вспоминает Вова. – Рюкзак покупали один на несколько лет. Папе на работе дарили очень классные ручки, часто он отдавал их мне. А для меня было очень важно красиво писать. Я всегда любил эти сборы. Хотя, честно говоря, в старших классах у меня была одна тетрадь на 96 листов. И все (улыбается). Обувь, в целом, одна в год. Надо было осторожно носить. Помню, как летом я мечтал, чтобы нога выросла, потому что перед школой пойдем покупать новые кроссовки или кеды.

