Ксенія Вертинська пригадала найдивніший день народження

Именинница и актриса сериала Нового канала «Сім’я по неділях» рассказала, как будет праздновать свое 35-летие

7 августа день рождения отмечает невероятная украинская актриса Ксения Вертинская. В канун праздника дочь народного артиста Украины Алексея Вертинского и актриса комедийного сериала для всей семьи «Сім’я по неділях» (Новый канал) рассказала, как планирует провести этот день.

– В этом году у меня полуюбилей. Исполняется 35 лет. Поскольку мы родились в один день со свекровью, мамочкой Таней, будем праздновать вместе. Благодаря этому день уже стал более особенным, – делится Ксения Вертинская. – На теплом семейном празднике будут мои близкие и любимые люди. Мне это нравится! Не люблю большие вечеринки, шум и гам. Интересно, что подарят, потому что обычно виш-листы не пишу, но в этом году у меня были желания, и я их озвучила. Но и сюрпризы нравятся! И их, к слову, у меня хватает и без праздничных дней. Презенты делает любимый муж. Всегда удивляет приятными неожиданностями (улыбается). А вот самый странный подарок за этот год я сделала себе сама! Это ревакцинация от дифтерии и столбняка (смеется).

Также Вертинская вспомнила самое удивительное празднование дня рождения в жизни.

– Это было в «ковидное» время. Особенно не было денег и настроения праздновать, поэтому я была дома. И вот ко мне пришли… Соседи! – рассказывает Ксения. – Я бы не сказала, что это мои лучшие друзья, так что было довольно странно провести с ними праздник. Но не могу сказать, что плохо! Просто неожиданно. А еще, знаете, в такие моменты еще раз осознаешь, как важно иметь своих людей рядом.

Новый канал поздравляет Ксению Вертинскую с днем рождения и желает всего самого лучшего под мирным небом. А вы, зрители, ждите премьеру комедийного сериала «Сім’я по неділях» уже осенью в эфире телеканала!