«Моя мама в любой истории сделает счастливый финал»: звезды Нового канала – о самых родных

Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. В этом году поздравить маму и в очередной раз напомнить ей, как любите и цените, можно 11 мая. А уж сейчас вспомните самые яркие истории о маме. Трогательные, смешные, особенные… Согрейте ими себя и ее. Эстафету начинают звезды проектов и сериалов Нового канала!

Андрей Черепущак, ведущий квиз-шоу «Місто і село» и реалити «Мамо, ваш вихід!»

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– У нас с мамой есть единственная, но большая проблема – расстояние, ведь она давно работает и живет в Италии. Мы давно не виделись, общаемся только по телефону, мечтаем поскорее встретиться, – рассказывает Андрей. – Из самого болезненного – это то, что моей мамы практически никогда не было на моем дне рождения. Только в один прекрасный раз, пять или шесть лет назад, она приехала и попала на мой праздник. Я не отмечал со своими друзьями. Организовал день сугубо для нас с мамой. Купил билеты на самолет, и мы улетели в Одессу. Три дня гуляли, вкусно ели, отдыхали и наслаждались друг другом.

Анастасия Иванюк, актриса сериала «Сім’я по неділях»

– С самого детства мама была моим главным продюсером, менеджером и креативным директором. Отправляла меня на все возможные кружки – от писанок до народных танцев, от английского до шитья мягких игрушек. Но особенное место в моем детстве занимал вокал. Я начала петь еще до того, как научилась хорошо произносить все звуки. И очень скоро мы с мамой репетировали мои первые «сольники», – вспоминает Настя. – Как-то готовили песню к праздничному выступлению. Слова были о девочке, которая потеряла свою собаку и искала ее под дождем. Мама вставила кассету в магнитофон, я встала посреди комнаты и начала петь. Где-то в середине песни мы уже стояли вдвоем и… рыдали. По-настоящему. Было так жаль ту собачку, что мы просто не могли сдержаться. Когда папа вошел в комнату и увидел нас в слезах, долго не мог поверить, что это все из-за песни. Такие мы с мамой – эмоциональные, искренние, и все всегда пропускаем через сердце. Кстати, эту песню я потом еще много лет пела на конкурсах и занимала призовые места. И именно мама придумала, как завершить ее на светлой ноте. В финале, после последних аккордов, моя старшая сестра имитировала лай на записи, и мне на сцену выносили мягкую игрушечную собаку. Хеппи-энд, которого нам с мамой так не хватало тогда, когда мы репетировали в комнате. Моя мама – это человек, который всегда рядом. Которая поддержит, поплачет с тобой над песней, найдет потерявшегося пса и сделает в любой истории счастливый финал.

Тарас Стадницкий, резидент шоу «VIP Тернопіль»

– Помню историю, связанную с паспортом. Этот документ для подростка является началом нового этапа, символическим знаком взросления и документального подтверждения самостоятельности, – говорит Тарас. – А первое фото для паспорта – вообще особая история. Когда знаешь, что оно ни у кого не получается хорошим, но все равно пытаешься. Хотя от этого становится только хуже (улыбается). Впервые фоткался на паспорт в районном фотоателье в конце 90-х. Старался «лыбиться», фотограф просил немного меньше эмоций, а мне не удавалось. Но мама сказала: «Тарас, попробуй улыбнуться глазами». И получилось с первого раза! Паспорт с этим фото потерял в одном из бесчисленных поездов в конце 2006 года, однако фразу помню до сих пор. Спасибо, мам!