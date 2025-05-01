«Пішли жити то життя!»: Галицька Діва – о фирменных фразочках

Ведущий сразу двух весенний премьер на Новом канале – «Місто і село» и «Мамо, ваш вихід!» – объяснил, почему называет подписчиц «куницями»

Андрей Черепущак, или же Галицька Діва, имеет неповторимый стиль ведения блога. Подписчиц называет «куницями» и «осами-кар’єристками» и почти каждое утро мотивирует их «жити то життя» и «забити на колишніх». Самое интересное, что все это – не наигранный образ. Такой лексикон стал обычным стилем общения Андрея.

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– Слово «куниці» в моем блоге появилось совершенно случайно. И даже если вы спросите, когда это было впервые, я не вспомню, – говорит Черепущак в интервью «Коротко Про». – Все, что вылетает из моего рта в сториз, – спонтанно, импровизировано и не по сценарию. Также не помню, в каком видео или сторис появилась фраза: «Пішли жити то життя». А насчет куниц добавлю – пробейте в гугле, как выглядит это животное! Такое же красивое, как мои подписчицы. Поэтому передаю привет всем своим замечательным «куницям».

Но также бывают дни, когда ведущий квиз-шоу «Місто і село» и реалити «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале появляется в Instagram с совсем другим вайбом.

– Если у меня нет настроения, то выхожу в сторис и честно говорю: «Девушки, сегодня мы без настроения. Такое состояние. У меня тоже есть грустные эмоции». Вообще, я частенько бываю «драма-квин», и люди из близкого круга это знают. Могу прийти в компанию близких друзей, молчать и слушать, ничего не говоря. Мне такое тоже нравится, – говорит Галицька Діва. – Когда не снимается и не пишется, то открыто об этом сообщаю своей аудитории. Часто говорят, что те, кто веселит других, на самом деле очень грустные люди. В этом что-то есть… Я сам это чувствую. Люблю побыть один и поплакать. Я – живой человек.

Не пропускайте весенние премьеры с Андреем Черепущаком на Новом канале! Каждый четверг в 20:00 смотрите развлекательное квиз-шоу «Місто і село», где Андрей есть капитаном команды из села, а его соведущая Екатерина Олос – команды из города. А с понедельника по четверг в 18:00 включайте реалити «Мамо, ваш вихід!».