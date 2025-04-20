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Як долучитися до добра: 5 простих способів допомогти фонду «Юлині бабусі»

Як долучитися до добра: 5 простих способів допомогти фонду «Юлині бабусі»

20 квітня — Міжнародний день вдячності волонтерам. Це гарний привід згадати: допомога — це не лише про великі суми чи героїчні вчинки. У благодійному фонді «Юлині бабусі» кажуть: навіть найменший крок може змінити життя стареньких. Донат, речі, поїздка, листівка чи репост — обирайте, що вам ближче. Головне — робити це з любовʼю.

1. Задонатити

Фінансова підтримка — один із найпростіших, але дієвих способів. І тут важлива не сума, а регулярність і небайдужість.

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«Мій улюблений приклад — це Валентин, який майже щодня надсилає донат у 10 копійок. Бо йому важливо. Або пані Ірина, яка живе за кордоном і кожного вечора донатить 50 гривень — каже, що таким чином пригощає мене кавою», — розповідає засновниця фонду Юля Карпова.

Також допомагають компанії — долучаються до зборів під час свят чи корпоративів.

Куди саме задонатити на потреби самотніх стареньких? Усі реквізити для допомоги «Юлиним бабусям» — за цим посиланням. 

Як долучитися до добра: 5 простих способів допомогти фонду «Юлині бабусі»

  1. Надсилати речі і смаколики

Можна допомогти не грошима, а передати щось із необхідного: продукти, підгузки, побутову хімію, одяг, книжки, чай або навіть набір для вишивки. Особливо цінним є те, що залишилось у гарному стані після рідних — бо обов’язково знайдеться бабуся чи дідусь, кому це потрібно.

«Щось таке, що було би корисним вашій бабусі. Є точно хтось серед наших більше ніж тисячі підопічних, кому це підійде», — пояснює волонтерка.

Аби надіслати речі для стареньких, напишіть Юлі у соцмережах або зателефонуйте за номером 097 085 98 47 — вона підкаже, що зараз найпотрібніше та куди надсилати.

Як долучитися до добра: 5 простих способів допомогти фонду «Юлині бабусі»

3. Робити репости

Навіть репост — це допомога. Один клік у соцмережах може принести кілька донатів або повністю закрити збір.

«Ваш репост, коментар чи реакція на сторіс зі збором — це вже вклад. Хтось купить печиво, хтось — підгузки. І закривається багато питань», — каже Юля.

4. Поїхати в притулки до стареньких

До притулків для стареньких можна завітати особисто — разом із командою фонду. Юля каже: охочі можуть написати, дізнатися, куди й коли планується візит. Бо що більше гостей — то більше уваги отримають бабусі.

«Коли я їду сама, встигаю обійти кожного. Але якщо їде хоча б п’ятеро людей — у кожного старенького буде більше часу й тепла», — пояснює Юля.

Як долучитися до добра: 5 простих способів допомогти фонду «Юлині бабусі»

5. Долучити до благодійності дітей

Особливий формат — участь дітей у благодійності. Малювати листівки, робити поробки, вкладати записки в пакунки — усе це важливо.

«Старенькі дуже цінують, коли їм передають щось зроблене руками дитини. А для дітей — це перший крок до розуміння, що допомагати іншим — це важливо і правильно», — говорить Юля.

Зробити добро — простіше, ніж здається. Навіть найменший крок важливий. Бо для когось він стане приводом усміхнутися — уперше за довгий час.

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