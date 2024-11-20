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«Советую посмотреть этот сезон девушкам, которые хотят замуж»: Лера Товстолес – о «Кохання на виживання»

«Советую посмотреть этот сезон девушкам, которые хотят замуж»: Лера Товстолес – о «Кохання на виживання»

Уже 2 декабря в 22:00 на Новом канале стартует юбилейный пятый сезон «Кохання на виживання». Новая ведущая реалити призналась, что изменилось бы в ее жизни, если бы она вела этот проект раньше

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Сложные испытания, ценные уроки об отношениях и семейной жизни, а еще множество полезных советов. Все это в скором времени увидят зрители Нового канала в популярном реалити «Кохання на виживання». Пятый сезон будет насыщен эмоциями и подарит множество неожиданных сюжетных поворотов в историях влюбленных. Ведущая реалити «Кохання на виживання» и актриса «Жіночого Кварталу» Лера Товстолес даже призналась, что реалити сделало ее сильнее и помогло понять многое об отношениях.

– Уже через две недели выходит новый сезон «Кохання на виживання», в котором я ведущая, поэтому очень волнуюсь. Но, уверена, зрителям понравится! Там и любовь, и ссоры, я там столько всего пережила вместе с парами, будете в шоке, когда увидите, – признается ведущая реалити Лера Товстолес. – Благодаря этому реалити стала очень сильной! Вообще советую посмотреть сезон девушкам, которые хотят выйти замуж. Потому что можно и стоит учиться на ошибках других, чтобы построить свои здоровые отношения.

«Советую посмотреть этот сезон девушкам, которые хотят замуж»: Лера Товстолес – о «Кохання на виживання»

Ведущая «Кохання на виживання» назвала две вещи, которые следует сделать всем девушкам, стремящимся к счастливой супружеской жизни.

– У меня есть любимый автор, это Элизабет Гилберт. Обожаю все, что она пишет. И, собираясь в путешествие, решила взять с собой книгу в путь. Захожу в книжный магазин и говорю: «дайте мне любую книгу Элизабет Гилберт, все равно какую», – рассказывает Лера Товстолес. – Не знаю, это какая-то судьба, или, возможно, я скоро выйду замуж, но мне дали книгу с названием «Я (не) согласна. Как одна женщина, которая не верила в брак, вышла замуж». Уже дочитываю ее (смеется). Если бы эта книга и реалити «Кохання на виживання» попали ко мне раньше, я бы, наверное, не совершила ошибок, которые были в моей жизни.

«Советую посмотреть этот сезон девушкам, которые хотят замуж»: Лера Товстолес – о «Кохання на виживання»

Действительно ли любовь сильнее любых испытаний? Узнаете уже 2 декабря в 22:00 в реалити «Кохання на виживання». Следите за анонсами на сайте и в соцсетях Нового, чтобы не пропустить долгожданную и эмоциональную премьеру

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