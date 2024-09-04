Вибухи у Львові сьогодні, 4 вересня: що відомо про ракетну атаку на місто

4 сентября ночью россияне нанесли удары по Львову, попав по самому сердцу города. Большинство пострадавших объектов – это историческое наследие, количество пострадавших измеряется десятками, а среди жертв есть дети. Разрушены дома, повреждены учебные заведения и здравоохранения.

По словам мэра города Андрея Садового, под атаку попали два района – Франківський та Залізничний. Удар был по исторической части города.Продолжается разбор завалов. Также две школы сегодня учебы не начнут, там вылетело много окон.

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Повреждены не менее семи памятников архитектуры местного значения. Все дома расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО. Они находятся в государственном реестре недвижимых памятников Украины. Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и ​​составлять акты обследования, как только экстренные службы предоставят туда доступ.

По состоянию на 9:00 известно о семи погибших. Трое из них – дети. Об этом сообщил Андрей Садовый.

– По состоянию на сейчас (10:52) в трех медучреждениях Львова находятся 47 человек, пострадавших из-за ночной атаки врага. Среди пациентов – семеро детей. Все они имеют травмы средней тяжести. Среди взрослых – не менее 7 находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь. Данные о пациентах постоянно обновляются, — рассказал руководитель области Максим Козицкий.

– После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия – погибли в собственном доме. В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами, – рассказал глава Львова.

Сейчас на местах попадания во Львове работают более 130 чрезвычайников. Привлекли 30 единиц спецтехники. Поиски пострадавших продолжаются. Наибольшая сложность состоит в том, что на одной из локаций на очень ограниченной территории есть большая глубина завала. Под ним могут быть еще люди.

Фото — Андрій Садовий, Максим Козицький, Reuters