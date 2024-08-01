Новая ведущая и психологические испытания в Карпатах: как проходят съемки «Кохання на виживання»

15 влюбленных пар под наблюдением новой ведущей проекта Леры Товстолес проверяют отношения на прочность

Любовь спасает в самые темные времена! Юбилейный сезон любимого реалити «Кохання на виживання» возвращается на Новый канал! Кастинг в пятый сезон был неимоверным, однако право на участие в реалити завоевали 15 пар. В этом году съемки проходят в Карпатах, где среди гор, лесов и быстрых рек пары будут проходить разнообразные психологические испытания, среди которых задания на верность, совместимость, готовность быть вместе и создавать семью. За успешно пройденные испытания они будут получать ключи. Чем больше ключей, тем выше шансы на победу. Главный приз – 100 тысяч гривен и, конечно, любовь.

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– Половину сезона мы снимаем в Карпатах и на западе Украины, остальные – в Киевской области и столице. Понятно, что это решение продиктовано сегодняшними реалиями, – делится руководитель проекта «Кохання на виживання» Светлана Ковда. – Во-первых, сейчас мы считаем неэтичным проводить съемки за границей. А во-вторых, хотим еще раз напомнить, как много прекрасных мест у нас в Украине.

Еще одно важное изменение, которое произошло в этом сезоне, это, конечно, появление новой ведущей – харизматичной и яркой актрисы «Жіночого кварталу», комика и певицы Леры Товстолес.

– Природа Карпат невероятна и не подвластна никакому контролю. Нужно сделать отдельную нарезку, как во время съемок я отмахиваюсь от ос, как ослик ест мою юбку, пока мы говорим на важную для пары тему, а я должна оставаться серьезной. Козы, собаки, овцы, горы, долины – это всегда приключения, – со смехом рассказывает ведущая реалити «Кохання на виживання» Лера Товстолес. – Я жду, когда проект выйдет на экраны. По четырем эпизодам, которые мы сняли, уже понятно, что будет очень жарко. Страстная любовь иногда разжигает, а иногда и уничтожает.

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