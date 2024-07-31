Мечтает о подписи Рэдклиффа и музее в Лондоне: кто из ведущих Нового канала фанатеет от Гарри Поттера?

Ведущий шоу «Невероятные дуэты», премьера которого 21 августа в 20:00 состоится на Новом канале, также рассказал, какую хочет вечеринку на юбилей

Настоящие фанаты вселенной Гарри Поттера знают, что сегодня не обычная среда. Именно 31 июля Хагрид прилетел к 11-летнему волшебнику с праздничным тортом! Еще интересный факт: автор бестселлера о мальчике со шрамом Джоан Роулинг разделила с главным героем свой день рождения. Каждый год поклонники мира магов и маглов приветствуют их обоих, устраивая киномарафоны, проводя тематические встречи и публикуя фото с хештегом #HappyBirthdayHarryPotter. Знали ли вы, что поттериана возглавляет список самых любимых фильмов также ведущего шоу «Неймовірні дуети» Жени Таллера? Его дни рождения не обходятся без подарков в стиле волшебного мира.

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– Друзья и знакомые знают, что я обожаю историю о Гарри Поттере. Поэтому уверены, что тематические безделушки – всегда беспроигрышный вариант. Однако на самом деле я не настолько большой фанат и не собираю коллекции в стиле этого фэнтези, – делится Женя Таллер. – В списке самых популярных подарков, конечно, волшебные палочки (улыбается). Среди презентов на мои 26 или 27 лет было три одинаковых, которые друзья выбрали не сговариваясь. Отличие заключалось только в функционале: одна палочка рисовала через приложение, другая светилась, а третья была с магнитиком. Еще когда-то подруга подарила билет в музей Гарри Поттера, расположенный в Лондоне, со словами: «Тебе осталось только долететь». И в том же году друзья вручили билеты на самолет, добавив: «В Лондоне есть музей, в который ты точно должен попасть» (смеется). Но после того, как мне удалось получить визу, началась пандемия, поэтому я не смог поехать за границу.

Каждый год друзья звезды Нового канала просят виш-лист, чтобы точно не ошибиться с подарком.

– Как-то вписал книгу о Гарри Поттере с подписью Дэниеля Рэдклиффа (актера, исполнившего главную роль в кинофраншизе, – прим. ред.) в список желаемого. На что друзья ответили: «Задачка не из простых». У них был вариант подписать самим, но пока я так и не получил книгу, – с улыбкой отмечает ведущий «Неймовірних дуетів». – А еще у меня до сих пор есть мечта о дне рождения в стиле колдунов и колдуний. Хотелось организовать тематическую вечеринку именно на юбилей. Несколько лет назад даже нашел подходящее место под Киевом. Однако большая война перечеркнула эти и многие другие планы, а также изменила мечты: теперь я особенно жду и приближаю победу Украины. И знаю, что обязательно отпразднуем все после нее.

Ждите премьеру талант-шоу «Неймовірних дуетів» на Новом канале уже 21 августа в 20:00!

Справка:

«Неймовірні дуети» – это музыкальное талант-шоу, над созданием которого работает Новый канал вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен, ведь они являются проводниками идей. Талантливые, харизматичные и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом. Каждую неделю из тысяч желающих звездные коучи будут отбирать двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев, чтобы подготовить к финалу. В частности, помогут с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д. Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя «Неймовірних дуетів» выберут в суперфинале вживую.