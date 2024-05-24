Заспівай разом з MONATIK! Новий канал оголосив ім’я ще одного наставника «Неймовірних дуетів»

Вы еще успеваете подать анкету на участие в шоу и получить шанс спеть дуэтом с кумиром

Осенью в эфир Нового канала выйдет новое музыкальное шоу, в котором начинающим певцам повезет проявить себя, а некоторым – начать звездную карьеру. В каждом эпизоде «Неймовірних дуетів» судьбу участников будут определять знаменитые тренеры – выдающиеся украинские артисты. Первой исполнителей, с которыми споет дуэтом, выбирала Kola.

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Теперь раскрываем имя еще одного коуча талант-шоу Нового канала. Им стал первый украинский поп-артист, который собрал НСК «Олимпийский», певец, волонтер и автор песен – MONATIK! Ему предстоит выбрать двух талантливых любителей из тысячи желающих и подготовить их, чтобы вместе зажечь на большой сцене. MONATIK эксклюзивно рассказал Новому каналу об ожиданиях от кастинга.

– Как по мне, кастинг – это один из самых интересных моментов сотрудничества. В это время открываются разные стороны личности. Я всегда смотрю в глаза участникам и замечаю, как они горят. Так понимаю для себя, насколько сильно певец или певица этого хочет. Глаза действительно показывают очень многое. Голос – не всегда основное, ведь его можно развить. Главное для артиста – это личность и красивый тембр, – отмечает MONATIK.

Со временем к наставникам участников шоу – Kola и MONATIK – присоединятся еще несколько звездных коучей, которые дадут молодым украинским исполнителям шанс спеть на большой сцене.

– Над проектом «Неймовірні дуети» работает крутая команда профессионалов, которая точно знает, какие личности нужны этому времени и аудитории. А я найду общий язык со всеми талантливыми и трудогольными, – говорит артист. – Kola – как раз одна из тех, кто каждый день доказывает своим трудом: все, что она имеет, – заслуженно. Вчера я вручал ей награду как «Лучшей исполнительнице» года, с чем еще раз ее поздравляю. Я всегда видел талант Kola, у нее очень мощный голос.

Заполняйте анкету для участия в кастинге в музыкальном талант-шоу по ссылке: https://novy.tv/ru/casting/vidkryto-kastyng-u-nove-muzychne-talant-shou-zapovnyuj-anketu/ . И ждите премьеру «Неймовірних дуетів» на Новом канале уже скоро!

Справка:

«Неймовірні дуети» – это музыкальное талант-шоу, над созданием которого работает Новый канал вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен, ведь они являются проводниками идей. Талантливые, харизматичные и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом. Каждую неделю из тысяч желающих звездные коучи будут отбирать двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев, чтобы подготовить к финалу. В частности, помогут с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д. Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя «Неймовірних дуетів» выберут в суперфинале вживую.