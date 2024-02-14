«Цезарь Куников»: что известно о большом десантном корабле и его характеристики

14 февраля, в среду, дроны Главного управления разведки подвели российский крупный десантный корабль «Цезарь Куников». В результате корабль затонул. Информацию об этом официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

В ГУР отметили, что большой десантный корабль «Цезарь Куников» проекта 775 – один из новейших российских судов, а поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела. Новый канал расскажет о характеристиках БДК «Цезарь Куников».

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Что известно о БДК «Цезарь Куников» и его характеристиках

Корабль проекта 775 «Цезарь Куников», базирующийся в Севастополе, построен в 1986 году под названием «БДК-64». После распада Советского Союза отошел в состав русского флота. Участвовал в операции KFOR в Косово в 1999 году, российско-грузинской войне в 2008 году, осуществлял обеспечение сирийской армии в 2015 году.

«Цезарь Куников»: ГУР поразили российский БДК 14 февраля

Технические характеристики ВДК Цезарь Куников

Водоизмещение — 4080 тонн

Длина — 112,5 метра

Ширина — 15 метров

Осадка — 3,7 метра

Скорость — 18 узлов

Дальность плавания — 6000 миль при 12 узлах

Экипаж — 87 человек

Двигатели: 2 дизельных, 2 винта

Вооружение: две сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки реактивной системы залпового огня Град-М, 44 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса Стрела-2.

На борту могут размещать до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Его можно использовать для постановки минных ограждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Фото — рос ЗМІ