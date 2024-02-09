«Бережіть зуби змолоду, бо вони дуже дорогі!»: Біблів, Денисенко, Кошарна та Сугак – про стоматологів

9 февраля отмечают День стоматолога. И если вы не содрогаетесь, когда представляете жужжание установки в кабинете дантиста, поздравляем – вы сильный и храбрый человек! Действительно, во всех опросах о врачах, которых больше всего боятся люди, побеждают стоматологи. Но сейчас медицина достигла такого уровня, что походы в самый страшный кабинет стали безболезненными и совсем нестрашными! Актеры сериалов Нового канала рассказали свои истории о зубных врачах. Может, где-то себя узнаете?

«Зоре світова на варті знань!» – Даша Астафьева стала ведущей шоу Нового канала

Cейчас смотрят

Виталина Библив, актриса сериала «Будиночок на щастя»

– Я не люблю стоматологов. С детства остались жуткие воспоминания о неприятных историях. Но однажды мне попалась врач Ирина Васильевна, которая вселила в меня веру в стоматологов, – рассказывает Виталина. – Как-то я так чистила передние зубы, что у меня просто откололась частица одного резца. Помню, это было воскресенье. А в понедельник мне нужно было выходить в прямой эфир на телеканале «Тоніс». Да-да, вдруг вы не знали, я была ведущей шоу «Про ранок». Нашла ближайшую стоматологию, прибежала туда, плачу и говорю: «Мне нужно что-то делать! Завтра выходить в эфир». И вот этот волшебный врач меня спасла. На следующий день я вышла в эфир с нормальными зубами. Сейчас эта история кажется веселой, но я вот вспоминаю и просто пот по коже. Подытоживая, скажу, как говорит Любаня: «Берегите зубы смолоду, потому что они сейчас очень дорогие» (улыбается).

Алина Кошарная, актриса сериала «Зв’язок»

– Мой лучший стоматолог – семилетняя я на уроке математики. Помню, как сидела за партой, шатала свой еще молочный зуб, а потом он очутился в моей руке прямо посреди занятия. Так и сохранила его в кармане до конца уроков, – смеется Алина. – А вообще я ужасно боюсь стоматологов. Стоит переступить порог клиники, как у меня сразу начинается паническая атака из-за запаха.

Наталья Денисенко, актриса сериала «Будиночок на щастя»

– У меня была целая эпопея с зубами мудрости. Они росли не вверх, а в сторону. Надо было их удалять. Я тогда имела большую загрузку по работе, поэтому нашла более свободную неделю и договорилась с врачом, что он удалит сразу два зуба, – делится Наталья. – Мне назначили время операции, но я его перепутала. В итоге опоздала буквально на полчаса. Перед тем, как мне ввели седацию, еще раз переспросила врача, успеет ли он удалить два зуба. Тот ответил, что будет стараться. Также я подчеркнула, что один зуб у меня иногда болит, поэтому его важно удалить. Когда проснулась после операции, поняла, что мне удалили только один зуб, еще и не тот, который периодически беспокоил. Я расплакалась. Представьте, элитная клиника в Киеве, я заплатила 23 тысячи гривен за удаление одного зуба и услышала от врача: «Анестезиологам нужно было уехать, мы не успели удалить второй зуб. Сделаем это в следующий раз». Начала объяснять, что в следующий раз не могу, потому что есть всего неделя между съемками. Но врач сказал: «Не нервничайте, успокойтесь». И вышел из кабинета. Я записала сторис в соцсети об этой ситуации, и клиника начала мне угрожать. Конечно, после таких сообщений я к ним не пошла, а швы снимала уже в другой больнице. Но на этом история не закончилась. Первая клиника продолжила рассказывать в соцсетях, что я опоздала на операцию, ничего не сказала о втором зубе и вообще истеричка. После этого я еще три дня плакала, потому что меня сначала обманули, а потом еще и так себя повели. За эти деньги они должны были предоставить максимальный сервис и успокоить.

Александр Сугак, актер сериала «Зв’язок»

– Бабушка работала медсестрой в стоматологическом кабинете. Когда я был еще маленьким, любил приходить к ней на работу. И катался на стоматологических креслах, которые могли подниматься, опускаться, крутиться. Как говорится, развлекались, как могли, – с улыбкой делится Саша. – А еще обожал рассматривать стоматологические инструменты, сверкавшие на столе. Думаю, благодаря таким моим детским развлечениям я никогда не боялся посещать стоматолога.

Проветрите голову вместе с Новым каналом! Смотрите пятый сезон «Будиночка на щастя» уже весной в эфире телеканала. А «Зв’язок» включайте на YouTube Нового канала.