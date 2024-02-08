Отставка Залужного сегодня: что известно об увольнении Главнокомандующего ВСУ

Сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволен генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

— Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе. Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в переменах в армии. Срочных перемен. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие, — рассказал президент Украины.

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Владимир Зеленский сообщил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

— У него есть успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонную операцию. У него также есть и успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции, — сообщил Владимир Зеленский.

Новым Главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

Краткая биография Валерия Залужного

Родился 8 июля 1973 года, в городе Новоград-Волынский, Житомирская область.

В 1997 году с отличием завершил обучение в институте, после чего прошел все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир роты, командир роты курсантов, командир батальона.

В 2007 году назначен на должность начальника штаба – первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области. В этой должности успешно проходил службу в течение двух с половиной лет.

Решением начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины 13 октября 2009 назначен командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

На 2017 год – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Оперативного командования «Захід».

На 2018 год – начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ – первый заместитель Командующего объединенных сил.

9 декабря 2019 года назначен командующим Оперативного командования «Північ».

27 июля 2021 года Залужный назначен новым главнокомандующим Збройних сил України.

Фото — Валерій Залужний, Телеграм