Массированная атака рф сегодня: что известно об обстреле Украины 7 февраля 2024

Утром 7 февраля российские войска нанесли очередной удар по территории Украины с применением ударных дронов и ракет разного типа. В частности, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве, а также в Черкасской и Львовской областях. Из-за атаки травмированы и погибли.

Ракетная атака Киева 7 февраля 2024 года

Киев проснулся от взрывов около 7 утра. Раздалась серия взрывов, работало ПВО. Вторая серия взрывов прозвучала около 7:40. Впоследствии цели столицы Виталий Кличко сообщил, что в Днепровский район столицы после взрывов выехали медики.

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В части домов Днепровского района после взрывов пропала электроэнергия, сообщили корреспонденты Общественного. По словам городского головы Кличко, в результате ударов обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии.

— Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии, — написал он.

В 8:09 мэр заявил, что пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевской районе столицы, где вспыхнул пожар в 18-этажном доме. Впоследствии он сообщил, что там горят автомобили и помещения СТО. Из-за атаки травмировался по меньшей мере один человек.

В КМВА добавили, что из-за российских ракетных ударов повреждены электросети в Голосеевском и Днепровском районах.

Около 10 утра мэр заявил, что из-за утренней атаки пострадали 13 человек, 10 из них госпитализировали.

В КМВА уточнили, что погибли трое киевлян, травмы получили в общей сложности 16 человек.

в Голосеевском районе, предварительно, горит многоэтажка. Частично обесточен Днепровский район столицы. Местные сообщают о перебоях с водоснабжением. По меньшей мере двое пострадавших.

Ракетная атака на Николаев 7 февраля 2024 года

В Николаеве звуки взрывов раздались около 6:00 и 6:05. Для атаки российские войска применили «шахеды» и ракеты, отметили в воздушных силах. В результате утренних ударов в Николаеве травмированы, более 20 домов получили повреждения, одного человека госпитализировали, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что мужчина, получивший травмы во время утренней атаки, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.

Ракетная атака на Черкасскую область 7 февраля 2024 года

В Черкасской области звуки взрывов были слышны около семи часов. Руководитель ОВА Игорь Табурец в 6:22 предупредил о повышенной ракетной опасности в области, а в Воздушных силах перед этим сообщили о пролете ракеты курсом на юго-запад.

Ракетная атака во Львовской области 7 февраля 2024 года

На Львовщине воздушную тревогу объявили в 05:59. В 6:57 глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что ракеты уже пролетают над территорией области. В 07:03 на Telegram-канале Воздушных сил ВСУ добавили, что ракеты маневрируют по Львовщине.

— Ракета, летевшая в сторону границы с Польшей, изменила курс и двигается в направлении областного центра. Позаботьтесь о себе и родных, — заявил Козыцкий.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в 7:32 сообщил, что под ударом оказался Дрогобыч.

Ракетная атака на Харьков 7 февраля 2024 года

В 5:02 Воздушные силы объявили воздушную тревогу в Харьковской области. Первые взрывы прогремели около 6 утра.

Впоследствии информацию об ударах подтвердили мэр Игорь Терехов и руководитель областной администрации Олег Синегубов.

В 6:26 Синегубов сообщил о попадании в Слободском районе Харькова. По его словам, есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов в эфире «Общественное. Сопротивление» рассказал, что российские войска нанесли по Харькову пять ракетных ударов. В Слободском районе повреждены промышленные предприятия.

В результате ударов по меньшей мере три человека получили травмы. Среди них 52-летняя женщина, а также 59- и 64-летние мужчины, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Все раненые являются работниками предприятий в Слободском районе, им была оказана помощь на месте. По предварительным данным, россияне избивали по Харькову пятью ракетами С-300.

В Министерстве энергетики рассказали, что в результате утренних обстрелов в Харькове обесточены около тысячи потребителей. Возобновить электроснабжение планируется в течение дня.

Утренняя атака на Украину стоила россии 423 миллиона долларов

Воздушная атака Украины 7 февраля стоила россии около 423,4 млн дол.

Об этом стало известно из расчетов «Економічної правди».

По информации Воздушных сил ВСУ, 7 февраля, враг выпустил по Украине:

20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 крилаті ракети Х-22;

3 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

5 зенітних керованих ракет С-300.

Фото — КМВА, Телеграмм, Виталий Кличко, Олег Синегубов