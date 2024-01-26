«Часто торгую«Часто торгуються»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративахться»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративах

Ведущий игрового шоу «Поле», которое Новый канал покажет уже 7 марта, рассказал, в каких случаях делает исключение и соглашается на меньший гонорар за проведение мероприятия

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Фима Константиновский обрел известность не только благодаря реалити Нового канала «Кохання на виживання», но и из-за участия в разных ивентах. Зрители полюбили звездного ведущего за харизму, юмор и легкость в общении, поэтому его часто зовут на проведение мероприятий. Однако самое трудное для Фимы – работать аниматором. А вот съемки на телевидении он не воспринимает как сложную работу и всегда участвует в них с удовольствием. Уже 7 марта на Новом канале состоится премьера развлекательного шоу «Поле» с Фимой Константиновским. Весна откроет поле возможностей, чтобы выиграть! А пока комик откровенно рассказал, сколько зарабатывает на проведении мероприятий, и в каких случаях готов уступить в цене.

– За время большой войны начал ценить прежде всего себя. Знаю, что у меня никогда не было звездной болезни. Раньше смущался, когда говорили: «Ой, вы такой классный ведущий! Один из самых лучших». Сейчас же просто благодарю, потому что понимаю: это действительно так. Я очень долго шел к своей цели, поэтому заслуживаю этого. И знаю себе цену, – делится Фима Константиновский в YouTube-проекте «Гончарова подкаст». – Когда-то мне говорили: «Вот станешь популярным, звездная болезнь догонит. Без вариантов». Однако можно оставаться человеком. К примеру, на съемках я всегда благодарю всех операторов, звуковиков, стилистов и отношусь к каждому с уважением.

Комик может согласиться на меньший гонорар, если организаторы мероприятия хотят сделать вклад в доброе дело.

– Когда озвучиваю стоимость своих услуг ведущего, а мне отвечают: «Да ты что, давай меньше», я отказываюсь. Но если я вижу, что целью мероприятия является уменьшение расходов, чтобы сделать благотворительный взнос, тогда только за. Если же кто-то хочет просто больше заработать на людях и положить себе в карман, то, конечно, буду бороться. Стоять на своем или сразу отказываться, – честно отметил Фима. – К счастью, сейчас есть корпоративы. За один могу заработать около двух тысяч долларов, но со мной часто торгуются. Были разные мероприятия, и я всегда обращаю внимание на то, кто именно заказывает. В частности, у меня есть постоянные клиенты из родного города, я их называю днепровскими айтишниками (улыбается).

Смотрите премьеру развлекательного игрового шоу «Поле» с Фимой Константиновским уже 7 марта на Новом канале!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. По правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.