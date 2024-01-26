Новый каналНовости

«Часто торгуются»: сколько Фима Константиновский зарабатывает на корпоративах

«Часто торгую«Часто торгуються»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративахться»: скільки Фіма Константиновський заробляє на корпоративах

Ведущий игрового шоу «Поле», которое Новый канал покажет уже 7 марта, рассказал, в каких случаях делает исключение и соглашается на меньший гонорар за проведение мероприятия

Рисовал всю ночь: Фима Константиновский разыгрывает свои картины для помощи ВСУ

Cейчас смотрят

Фима Константиновский обрел известность не только благодаря реалити Нового канала «Кохання на виживання», но и из-за участия в разных ивентах. Зрители полюбили звездного ведущего за харизму, юмор и легкость в общении, поэтому его часто зовут на проведение мероприятий. Однако самое трудное для Фимы – работать аниматором. А вот съемки на телевидении он не воспринимает как сложную работу и всегда участвует в них с удовольствием. Уже 7 марта на Новом канале состоится премьера развлекательного шоу «Поле» с Фимой Константиновским. Весна откроет поле возможностей, чтобы выиграть! А пока комик откровенно рассказал, сколько зарабатывает на проведении мероприятий, и в каких случаях готов уступить в цене.

– За время большой войны начал ценить прежде всего себя. Знаю, что у меня никогда не было звездной болезни. Раньше смущался, когда говорили: «Ой, вы такой классный ведущий! Один из самых лучших». Сейчас же просто благодарю, потому что понимаю: это действительно так. Я очень долго шел к своей цели, поэтому заслуживаю этого. И знаю себе цену, – делится Фима Константиновский в YouTube-проекте «Гончарова подкаст». – Когда-то мне говорили: «Вот станешь популярным, звездная болезнь догонит. Без вариантов». Однако можно оставаться человеком. К примеру, на съемках я всегда благодарю всех операторов, звуковиков, стилистов и отношусь к каждому с уважением.

Комик может согласиться на меньший гонорар, если организаторы мероприятия хотят сделать вклад в доброе дело.

– Когда озвучиваю стоимость своих услуг ведущего, а мне отвечают: «Да ты что, давай меньше», я отказываюсь. Но если я вижу, что целью мероприятия является уменьшение расходов, чтобы сделать благотворительный взнос, тогда только за. Если же кто-то хочет просто больше заработать на людях и положить себе в карман, то, конечно, буду бороться. Стоять на своем или сразу отказываться, – честно отметил Фима. – К счастью, сейчас есть корпоративы. За один могу заработать около двух тысяч долларов, но со мной часто торгуются. Были разные мероприятия, и я всегда обращаю внимание на то, кто именно заказывает. В частности, у меня есть постоянные клиенты из родного города, я их называю днепровскими айтишниками (улыбается).

Смотрите премьеру развлекательного игрового шоу «Поле» с Фимой Константиновским уже 7 марта на Новом канале!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. По правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.

новини нк новости поле
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь