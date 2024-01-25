В российском городе Туапсе в ночь с 24 на 25 января возник пожар на нефтебазе. По словам очевидцев, перед этим над городом были слышны взрывы – вероятно, от работы ПВО. Об этом сообщали российские Telegram-каналы.

Возгорание произошло вблизи нефтеперерабатывающего завода Роснефть.

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Предварительно причина возгорания — удар беспилотника. Официальной информации от власти нет. Площадь пожара на Туапсинском НПЗ, по информации SHOT, составляла около 200 квадратных метров. Местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

Огонь охватил одну из колонн предприятия по переработке топлива, пожарные сейчас пытаются локализовать возгорание. Глава Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил, что на территории нефтеперерабатывающего завода горит вакуумная установка. Пострадавших предварительно нет.

Фото — Telegram