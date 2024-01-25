Что такое РЭБ: особенности, назначение и характеристики

Очень часто во время воздушных тревог в Украине мы получаем уведомления о вылете ракет. Но через некоторое время цель исчезает и новостные паблики пишут, что это была враждебная РЭБ.

Новый канал расскажет тебе, что такое РЭБ, есть ли такое оружие у Украины.

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Что такое РЭБ

РЭБ (радиоэлектронная борьба) имеет широкий спектр применения и состоит в том, чтобы посредством электромагнитного излучения и радиосигналов повлиять на устройства противника. Задачу РЭБ не только выявить, подавить эти устройства, но и защитить собственные войска. РЭБ является видом боевого обеспечения.

Средства РЭБ могут работать в активном (генерируя собственное излучение) или пассивном (отражая излучение вражеского объекта) режиме.

Считается, что впервые РЭБ в боевых условиях применили во время русско-японской войны 1904 г., когда радиостанции русских войск помешали передаче радиосообщений между японскими кораблями.

С развитием техники механизмы РЭБ вышли на новый уровень, и уже во время Второй мировой применения радиопомех стало обычным явлением. В частности, фейковые сообщения в радиоэфире запускали войска союзников, чтобы сбить с толку немецкое командование.

Однако на первый план «радиоэлектронная война» выходит именно сейчас, когда в кармане каждого военного есть телефон, над полем боя роятся сотни БПЛА, а от спутниковой навигации в основном зависит, попадет ли снаряд и ракета в цель.

РЭБ в Украине и россии

В Украине и россии есть собственные разработки в области РЭБ и радиоэлектронной разведки (РЭР), хотя обе продолжают активно использовать в войне еще советские системы.

По словам Валерия Залужного, на начало полномасштабного вторжения украинские войска имели на вооружении 65% станций РЭС, изготовленных еще во времена СССР. Новыми были всего 25 образцов. По мнению главкома, сейчас на поле боя «ничейная ситуация» по радиоэлектронной борьбе.

— Мы практически достигли паритета в выполнении задач РЭБ, что значительно усложняет возможность достижения преимущества как вооруженных сил российской федерации, так и Украины при применении оружия и войск вообще, – резюмирует главком.

За матеріалами BBC

Фото — Військове телебачення