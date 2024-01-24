Ил-76 сбили в Белгородской области 24 января 2024: что известно

Сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области россии упал самолет ИЛ-76, на месте работают следственная группа и МЧС. Вооруженные силы подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Об этом пишут местные Telegram-каналы, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, источники УП в ВСУ

— Событие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже, – Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Сначала издание писало, что ВСУ подтвердили, что «это их работа», но потом отредактировали материал. Подтверждение на фото ниже.

Также источники издания в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В то же время Суспільне пишет, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».

Российские СМИ со ссылкой на минобороны рф сообщают, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и три человека сопровождения.

Ждем официальную информацию.

Фото — ukranews.com