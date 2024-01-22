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«Лизи каждый день прикалывается над нами»: Юрий Ткач – о 9-летней дочери

«Лізі щодня приколюється з нас»: Юрій Ткач – про 9-річну доньку

Судья развлекательного проекта «Розсміши коміка по-новому» рассказал, кто в их семье главный по юмору

Крошка Лизи – так трогательно и забавно с рождения называет свою дочь один из комиков юмористического проекта «Розсміши коміка по-новому», который весной покажет Новый канал, Юрий Ткач. Девятилетняя девочка очень похожа на звездного папу не только внешне, но и характером. Хотя сам Ткач говорит, что чувство юмора дочери не на 100% его.

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– В нашей семье «разрывает» маленькая Лизи. В последнее время у нее появились свои фишечки в шутках и открылась особая юмористическая жилка. Наверное, это от жены, потому что у нас главный юморист она. От Вики (жена Юры Ткача – прим. ред.) дочь схватила максимум, и я еще немного добавил, – с улыбкой рассказывает комик. – Лизи постоянно в хорошем настроении, каждый день «гонит» и прикалывается над нами. Честно говоря, во время полномасштабной войны детям сложно сохранять спокойное состояние и непосредственность. Но я смотрю на дочь и понимаю, что у нее все хорошо. Лизи – открытая и искренняя. Мы ее никак не закрываем и не ограничиваем. А если она делает что-то не так, то просто спокойно разговариваем, а не ругаем.

«Лізі щодня приколюється з нас»: Юрій Ткач – про 9-річну доньку

Ткач убежден, что один из китов, на которых держатся хорошие семейные отношения, – это юмор.

– Любые сложные моменты или ситуации, с которыми сталкиваешься, можно пережить с юмором в душе и в сердце. Там, где есть шутки, нет негатива. Юмор стабилизирует отношения и возвращает чувства, – делится мыслями Юрий. – Особенно сейчас, во время войны, когда стало гораздо больше стресса, юмор необходим. Мы не должны забывать шутить! Наш враг делает все, чтобы убить позитив, который есть в ДНК украинцев. Но я скажу, что это у них никогда не получится! Мы будем смеяться и не будем стоять на коленях. Их это бесит, мы чувствуем. Ну и напомню: посмотрите на наших защитников и защитниц. Как они шутят, какие ролики в TikTok снимают… Только вперед и только с хорошим настроением!

Ждите проект «Розсміши коміка по-новому» уже весной на Новом канале!

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