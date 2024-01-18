«Вышел на сцену, а потом – тьма»: Валик Михиенко вспомнил свое первое выступление

Ведущий шоу «Розсміши коміка по-новому» (Новый канал) дал совет, как побороть страх выступления на публике

Потеют ладони, пересыхает во рту и, кажется, земля уходит из-под ног. Наверное, эти ощущения знакомы каждому, кто хотя бы раз выходил с речью или выступлением на большую аудиторию. Сложно взять себя в руки и расслабиться, когда внимание зала приковано только к вам. Да и возможно ли это вообще? Известный юморист и ведущий проекта «Розсміши коміка по-новому», который весной покажет Новый канал, Валентин Михиенко рассказал, что, несмотря на большой опыт, до сих пор всегда чувствует волнение перед выходом на публику.

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– Расскажу о своем первом выступлении. Похоже, тогда моя нервная система просто вырубилась. В воспоминаниях сейчас такое: я вышел на сцену, потом тьма, конец выступления, мы уходим за кулисы. Все. Сейчас я понимаю, что это, наверное, нервная система такая: «Давай таким образом убережем его от этого стресса», – делится Валик Михенко. – Вообще, я думаю, что стресс и волнение – неотъемлемая часть любого публичного выступления. Это нужно решать только практикой. С каждым новым выступлением будет лучше. И чем чаще они будут проходить и дольше длиться, тем легче будет переносить стресс.

Также Валик Михиенко поделился советом, как восстанавливаться после сложных рабочих дней. Вернее, как сделать так, чтобы восстанавливаться не нужно было вообще!

– Я считаю самыми важными две вещи: заниматься любимым делом, от которого кайфуешь, и дать ему себя убить, – советует ведущий и юморист в YouTube-проекте «Розмова». – Например, я очень люблю настольный теннис. Вспомните и свое хобби. В процессе этого думаете, что нужно восстанавливаться? И так же о работе. Если вы любите то, чем занимаетесь, просто не нужно потом восстанавливаться. Ну… Поспите! Поспали? Пошли дальше.

Ждите шоу «Розсміши коміка по-новому» с Валентином Михиенко, Лесей Никитюк и Юрием Ткачом уже весной на Новом канале!