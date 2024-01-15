«Я не умею технично плакать»: Даша Петрожицкая удивила признанием

Известная украинская актриса, которую весной можно будет увидеть в сериале Нового канала «Будиночок на щастя», рассказала, что ей помогает пустить слезу в кадре

Зрители привыкли видеть Дашу Петрожицкую на экране и на сцене театра улыбающейся и активной. Ей всегда удается дарить людям позитив и вдохновлять девушек великолепным внешним видом. Но иногда в кадре нужно пустить слезу. Украинская актриса, сыгравшая одну из ролей в пятом сезоне «Будиночка на щастя», который уже весной покажет Новый канал, рассказала, как ей это удается.

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– Когда-то очень давно мне сказали фразу: «Не верьте слезам актрисы». Это стереотип, который злит. Я не знаю, как у других, потому что говорю только о себе. Но бесит, когда говорят: «Ну, ты же, наверное, играешь». Я ловила такие комментарии от людей после определенного случая. Когда вернулась в Украину (после пребывания за границей из-за полномасштабного вторжения – прим. ред.), записала Леше (жених Даши – прим. ред.) кружочек в Telegram, где заплакала. А потом опубликовала его в Insta-сторис. Это видео тогда разлетелось везде. Даже по телевидению показывали. Люди написали: «Актриса. Сыграла». Я не умею технично плакать. Честно, – рассказывает Даша в подкасте «Розлючена». – Сейчас плачу на съемочной площадке, потому что полностью проживаю историю. Помню, когда нужно было заплакать во время учебы в университете, а в 17 лет ты еще не понимаешь, как это сделать, вспоминала папу. В какой-то момент это перестало работать, потому что я выплакала все. С тех пор стараюсь просто максимально включаться в свою героиню. Классно, если есть сценарное подкрепление эмоции. Но когда ссорюсь в реальной жизни, плачу искренне.

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