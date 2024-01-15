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Для любителей 2000-х: подборка фильмов от Фимы Константиновского

Для любителей 2000-х: подборка фильмов от Фимы Константиновского

Скрасьте зимние вечера одним из кинофаворитов ведущего шоу Нового канала «Поле»

Фильмы могут стать хорошей эмоциональной разрядкой и способом отвлечься. Чтобы легче было подобрать кино под любой вкус и настроение, поисковик предлагает нам тысячи вариантов. Но если вы теряетесь в этом разнообразии и ломаете голову над тем, какой посмотреть сегодня, ловите на выбор три фильма от ведущего проекта Нового канала «Поле» Фимы Константиновского! Он поделился подборкой лент, которые обожает смотреть. И среди них вы точно сможете найти свой любимый. Выбирайте, включайте и наслаждайтесь!

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– Каждый год я могу пересматривать именно эти фильмы, и мне точно не надоест (улыбается). Обожаю «Эффект бабочки», «Одиннадцать друзей Оушена» и «Поймай меня, если сможешь». Вот такой мой ТОП-3, – говорит Фима Константиновский.

«Одиннадцать друзей Оушена», 2001

Сюжет:

Главный герой Дэнни Оушен – хитроумный мошенник. После выхода из тюрьмы он узнал, что его жена Тесс, устав от обмана и образа жизни любимого, порвала с ним и начала встречаться с владельцем казино Терри Бенедиктом. Именно его игровые залы стали целью Оушена. Для сложнейшего ограбления казино в истории он заручился поддержкой старого друга Расти и еще 10 изобретательных мошенников.

Для любителей 2000-х: подборка фильмов от Фимы Константиновского

«Поймай меня, если сможешь», 2002

Сюжет:

Перед тем, как Фрэнк Эбегнейл достиг 21-летия, он успел поработать врачом, адвокатом и даже пилотом. Главный герой фильма – настоящий мастер мошенничества. А еще он мастерски подделывает разные документы, благодаря чему и получил миллионы долларов. В то же время хитрому Фрэнку удается опережать агентов ФБР, чтобы те не поймали его. В частности, Карл Генрет готов на все, чтобы привлечь мошенника к уголовной ответственности.

«Эффект бабочки», 2004

Сюжет:

Легкая и остроумная приключенческая фантастика описывает причинно-следственные связи между прошлым и будущим. Фильм рассказывает историю студента-психолога Эвана, который может перемещаться в прошлое, читая свои детские дневники. Он решил воспользоваться этим и откорректировать будущее. Но выяснилось, что сделать это непросто, ведь последствия могут быть непредсказуемыми.

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