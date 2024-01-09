Новий законопроект про мобілізацію: що пропонують змінити

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Текст законопроекта № 10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» зарегистрировали в парламенте.

Правительство предлагает снизить призывной возраст, уточнить основания для предоставления отсрочки и освобождения от призыва во время мобилизации и применять ограничения уклоняющимся от военной службы.

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Предлагаемые основные положения законопроекта о мобилизации:

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов

предоставление военнослужащим, освобожденным из плена, дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней;

предоставление военнослужащим, освобожденным из плена, дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней; предоставление право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации лицам с инвалидностью I или II группы или временно непригодным лицам по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

предоставление права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации беременным женщинам и матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью не более домашнего ухода продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

внедрение возможности отправлять повестки о вызове в ТЦКСП через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

исключение срочной военной службы — как вида военной службы и увольнение со службы в запас всех военнослужащих срочной военной службы;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

предоставление полномочий Национальной полиции Украины по участию в мероприятиях по мобилизации;

установление дополнительных требований о возможности прохождения государственной службы или службы в полиции только после прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы;

установление дополнительных требований о возможности прохождения государственной службы или службы в полиции только после прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы; привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга;

Соответствующие предложения могут быть изменены, поскольку законопроект еще должны рассмотреть в парламенте.

Также правительство зарегистрировало в Раде законопроект об усилении ответственности за военные нарушения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

В тексте законопроекта №10379 на сайте Верховной Рады предлагается увеличить штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинскую обязанность и военную службу, мобилизационную подготовку и мобилизацию, а именно:

нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета — штраф от 8500 до 17 000 грн;

нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации — штраф от 25 500 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 85 000 грн для должностных лиц;

за нарушение этого же законодательства в особый период штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц.

Также в статье 336 Уголовного кодекса Украины предлагается добавить дополнение, которое будет определять уклонением от призыва во время мобилизации и отказ от прохождения медицинского осмотра.

Среди прочего — законопроект предлагает ввести возможность задерживать в особый период людей, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установление личности и/или выяснение обстоятельств правонарушения – до трех суток.

Кроме того, предусматривается внедрение механизма, по которому не будет состоять протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к ТЦК и СП, если гражданин не появляется без уважительных причин или без уведомления причин неприбытия на вызов военкомата.

При этом указано, что до этого ему должны были «надлежащим образом» сообщить о дате, времени и месте вызова, а военкоматы, со своей стороны, должны иметь подтверждающую информацию о том, что гражданин получил такой вызов.

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