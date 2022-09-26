«Решили продолжить образовательный тур»: Александр Педан с дочерью начали съемки второго сезона «УніверCheck»

Путешествие по украинским вузам ведущий Нового канала с Лерой начали с Тернополя

Молодежь должна оставаться и учиться в Украине – лозунг образовательного тревел-проекта ведущего Нового канала Александра Педана «УніверCheck». Первый сезон сняли до полномасштабной войны, а показали летом. По сюжету, звездный отец вместе с 17-летней дочерью Лерой путешествовали по украинским вузам, чтобы найти учебное заведение для девушки. Рассматривали университеты с точек зрения папы и абитуриентки, узнавали все о специальностях, инспектировали общежития, знакомились с местной студенческой жизнью, исследовали логистику и особенности городов.

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– Несмотря на то, что «Універ Check» мы показывали в первые месяцы войны, его восприняли очень положительно, – говорит Александр Педан. – Мы получили множество одобрительных отзывов от молодежи и просьбу приехать со съемками в другие города Украины. Поэтому решили продолжить свой образовательный тур, потому что стремимся, чтобы абитуриенты узнали о как можно большем количестве классных вузов в Украине.

Правда, теперь дочь Александра Педана, его соведущая в проекте, будет ездить не как абитуриентка, а как студентка-первокурсница. После окончания первого сезона «УніверCheck» Валерия поступила в Украинский Католический Университет на специальность «социология».

– Я понимаю абитуриентов, для которых выбор университета – это очень стрессово. Совсем недавно была такой же растерянной, – делится Лера Педан. – Так что в новом сезоне «УніверCheck» попробую поделиться своим опытом. И надеюсь, что из-за съемок пропущу не слишком много пар (улыбается).

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В новом сезоне проекта акцент будет на профессии, чтобы показать перспективу обучения в украинских вузах. Съемки пройдут в десяти городах Украины. Начали с Тернополя.

– В команде «УніверCheck» есть жители Тернополя, которые очень расхваливали свой город. Они же выпускники университета, который мы будем снимать. Но поехали туда не только поэтому. Это действительно классный вуз! С радостью рассказал бы больше, но лучше мы покажем в новом сезоне, – говорит Александр Педан.

Второй сезон проекта «УніверCheck» ждите в начале 2023 года! И следите за новостями Нового канала, чтобы первыми узнавать об интересных подробностях съемочного процесса.