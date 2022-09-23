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Кулеба постебался над Лавровым, который сбежал после своего выступления из Совбеза

Кулеба постебался над Лавровым, который сбежал после своего выступления из Совбеза

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН протролил главу российского МИДа Сергея Лаврова, который ушел сразу после своего спича с кучей пропаганды

Об этом сообщает «Европейская правда».

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— Я заметил, что российские дипломаты бегут так же мастерски, как российские солдаты, — сказал Кулеба, очевидно отсылая к сравнению с отступлением российской армии во время контрнаступления украинских сил на Харьковщине.

Кулеба постебался над Лавровым, который сбежал после своего выступления из Совбеза

Отметим, что Лавров прибыл на заседание Совбеза, посвященное ситуации в Украине, с опозданием на полтора часа и только на свое выступление. В своей речи так называемый дипломат повторил российские пропагандистские тезисы о «преступлениях киевского режима», который покрывают США и их союзники. Также Лавров обвинил украинцев в «нацизме», а также сказал, что «Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство неонацистского толка».

— США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, чей сын, но он наш чей сын, — сказал лавров.

После выступления глава МИД России сразу ушел с заседания Совбеза. Как отметили западные журналисты, на лице следующего докладчика, министру иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, было заметно «выражение пренебрежения».

Фото Getty Images

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