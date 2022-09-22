Что взять с собой на войну? Собираем тревожный чемодан для военного

В связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины 3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Он определил очередь призыва резервистов украинской армии призывного возраста от 18 до 60 лет. Сейчас в Украине началась вторая волна мобилизации. А потому мужчинам стоит позаботиться о себе и собрать военный тревожный чемодан заранее.
Что положить в тревожный чемоданчик для военного?
Комплектация тревожного чемодана военнослужащих утверждается в большинстве случаев приказом местного руководителя в месте прохождения военной службы.
Общий список вещей, входящих в комплектацию тревожного чемодана военнослужащих включает следующие предметы:
- Жетон с указанием личного номера (именная бирка)
- Индивидуальные средства защиты
- Карта района, города, области
- Набор простых карандашей и автоматических ручек
- Паспорт сотрудника, пропуск, удостоверение, водительские права, другие документы (при необходимости)
- Линейка командирского типа
- Компас
- Нож (складной)
- Изменение комплекта вещей
- Носки, иглы, нити, платки носовые
- Набор продуктов питания на семьдесят два часа
- Туалетные и столовые приборы
- Свеча, фонарик, спички
- Конверты, записная книжка
Мобилизация 2022 — Украина: как проходит обучение военных и ответы на часто задаваемые вопросы
Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут
Что еще положить в тревожный чемодан военного?
Также стоит позаботиться и о дополнительных вещах, которые можно положить в тревожный чемодан военного. Важно иметь с собой:
- Аптечку со всем необходимым для оказания первой медицинской помощи и необходимыми медицинскими препаратами именно вам
- Питьевая вода
- Продукты питания длительного хранения: соль, сахар, сухарики или хлебцы, конфеты, тушенку, лапшу и хлопья быстрого приготовления.
- Минимальный набор небьющейся посуды: миску, кружку, ложку, нож, вилку), а также котелок и фляжку, которая крепится на пояс.
- Средства для разведения огня. Лучшим вариантом будет кремень (зажигалки в длительных путешествиях часто приподнимаются). Также сюда входят спички туристического типа, которые необходимо положить в герметичную промокнущую в непогоду упаковку. А лучше всего запастись сухим горючим в таблетках.
- Средства личной гигиены: бритва с дополнительными съемными лезвиями (одноразовые станки), мыло (жидкое), зубная щетка и паста, тряпчаный носовой платок, упаковки одноразовых салфеток или платков, туалетная бумага, полотенце.
- Документы: паспорт, водительские права, медицинский полис, военный билет. Их лучше держать в специальном воднонепроницаемом пакете.
- Различные инструменты первой необходимости. Сюда входят иглы, нити, нож, топор или пила, перчатки рабочие, фонарики с батарейками, саперная лопатка. Выбирать лучше инструменты хорошего качества, чтобы они не сломались при использовании.
- С одежды необходимо взять комплект удобных и качественных вещей. Лучше всего выбирать предметы, обладающие влагостойкими и теплосберегающими свойствами. Наиболее подходящим вариантом будет термобелье. Не менее важны перчатки, носки и шапка (желательно вязаная). Базовым комплектом вещей обеспечит государство.